Bocci e Chiatti oltre la crisi: il gesto di Marco e le sagge parole di Laura

Una crisi conclamata dal gossip ma mai confermata dai diretti interessati (però nemmeno smentita). Fatto sta che ci sono pochi dubbi sul fatto che Marco Bocci e Laura Chiatti, nelle scorse settimane, si siano ritrovati a far fronte a dei problemi di coppia. Problemi che oggi sono stati brillantemente superati. Pochi giorni fa ci ha pensato Chi Magazine a ritrarre i due attori al mare, con figli e amici, sorpresi in atteggiamenti complici, segno dell’armonia recuperata. I più scettici potrebbero aver pensato che innanzi ai fotografi Laura e Marco avrebbero potuto fare dei sorrisi di rito, fingendo un feeling che in realtà non ci sarebbe stato. Non è assolutamente così: la relazione ha ripreso quota, come ha fatto intendere a chiare lettere l’attrice nelle scorse ore, via social. Pure Bocci si è reso protagonista di un gesto dall’alto tasso romantico, ulteriore prova che è tornato il sereno sul matrimonio.

Marco, nelle scorse ore, ha sorpreso la moglie con un mazzo di fiori, gesto assai apprezzato da Laura che infatti ha provveduto fulmineamente a renderlo pubblico tramite una Stories Instagram, con tanto di commento al miele: “Romantico, Marco Bocci“. Non solo: pochi giorni fa l’attrice si è avventurata in una riflessione, sempre sui suoi canali social, che ha lasciato capire in che modo abbia affrontato e superato la crisi coniugale. Il pensiero è stato commentato spassosamente da Leonardo Pieraccioni, che ha innescato un simpatico siparietto con la collega.

Queste le parole della Chiatti, in riferimento al tema dell’amare e della felicità:

“La felicità è amore, nient’altro. Felice è chi sa amare. Amore è ogni moto della nostra anima in cui essa senta se stessa e percepisca la propria vita. Felice è dunque chi è capace di amare molto. Ma amare e desiderare non è la stessa cosa. L’amore è il desiderio divenuto saggezza; l’amore non vuole possedere; vuole soltanto amare.”

La riflessione di Laura ha raccolto molti consensi tra i fan, tra cui ne è spiccato uno d’eccezione: Pieraccioni. Il toscano burlone ha risposto con una citazione surreale tratta dalla celebre pellicola Amici Miei: “Antani, come se fosse Antani, anche per la felicità la superca…ola con scappellamento! … Tarapia tapioco come se fosse antani con la superca…ola prematurata, con lo scappellamento a destra per amore e/o felicità”. Pronta la controreplica ironica della Chiatti al regista: “Devi sempre rovinare il mio lato intellettuale e saggio”.

Inoltre l’interprete, a una fan che ha sostenuto che fosse sciupata e in difficoltà, ha risposto in modo tanto conciso quanto netto e chiaro: “Non sono mai stata meglio”. Della crisi non c’è più traccia, il sole è tornato a splendere in casa Bocci-Chiatti.