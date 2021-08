Laura Chiatti e Marco Bocci: le foto ‘rubate’ fanno chiarezza sulla coppia

Laura Chiatti e Marco Bocci, un bacio sulla spiaggia di Sabaudia per scacciare la crisi, vera o presunta che sia stata. I due attori sono stati immortalati insieme e complici da Chi Magazine dopo che per settimane si sono rincorse voci di burrasca sentimentale per la loro coppia. C’è chi ha addirittura ipotizzato la rottura. Nulla di tutto questo: la relazione ha ripreso quota, casomai l’avesse persa, come certificato dagli scatti ‘balneari’ focosi pubblicati dal settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Marco e Laura hanno trascorso dei giorni vacanzieri, come fanno ogni anno, a Sabaudia. Con loro anche i figli Enea e Pablo e un gruppo di amici. Sulla spiaggia oppure in acqua, la coppia si è mostrata affiatata e serena. Sguardi intensi, giochi sul paddle surf e baci passionali: l’ombra della crisi non c’è più.

Nelle scorse settimane a far pensare che qualcosa si fosse rotto sono state alcune mosse social da parte dei due attori. Di colpo sono venuti a mancare gli scatti teneri che hanno sempre contraddistinto la relazione. Poi, nell’occasione del compleanno della Chiatti, Bocci le ha sì fatto gli auguri, ma in modo alquanto freddo: altra questione che ha fatto alzare ancor più il rumore del chiacchiericcio rosa circa una eventuale profonda crisi o un addio.

Sia Marco sia Laura hanno preferito non commentare i sussurri che li hanno riguardati. Adesso arriva la miglior risposta: una replica ‘plastica’, un bacio infuocato condito da tenerezze reciproche.

Gli amori di Laura Chiatti e il matrimonio con Marco Bocci

Laura Chiatti, prima di legarsi a Bocci, ha avuto una relazione nel 2006 con Silvio Muccino, seguita da una storia con il modello e attore Francesco Arca, con il quale ha convissuto a Perugia fino al 2009. Dal 2010 al 2013 è stata legata con il cestista Davide Lamma.

Nel gennaio 2014 ha ufficializzato il fidanzamento con Marco Bocci: la coppia è convolata a nozze il 5 luglio 2014 a Perugia, nella Basilica di San Pietro. L’anno dopo, nel 2015, è arrivato il primo frutto d’amore, Enea. Nel 2016 Laura e Marco hanno accolto Pablo. Entrambi i figli sono nati a Perugia.