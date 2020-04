Bobo Vieri ingrassato, colpa della quarantena: “Aumento tutti i giorni”

Christian Vieri ingrassato per colpa della quarantena da Coronavirus

Bobo Vieri uno di noi. Come tanti italiani, anche l’ex calciatore dell’Inter ha messo su qualche chilo di troppo a causa della quarantena da Coronavirus. È stato lo stesso marito di Costanza Caracciolo ad ammettere la situazione, sottolineando che non è facile restare in casa tutto il giorno ed evitare di lasciarsi andare ai piaceri della tavola. Vieri, inoltre, deve badare a due bambine molto piccole: la primogenita Stella ha solo un anno e mezzo mentre l’ultima arrivata, Isabel, è nata lo scorso marzo. Christian sta cercando di distrarsi con le dirette Instagram: ogni giorno si collega con altri calciatori famosi, ex colleghi con i quali ha mantenuto un ottimo rapporto nel tempo.

La confessione di Bobo Vieri sui chili presi in quarantena

“Non è facile questo periodo. È già un mese che stiamo in casa con due bambine piccolissime e cerchiamo di far passare loro il tempo. Ormai ho raggiunto 106 kg, aumento tutti i giorni. Se riesco a tornare a 95 kg sarebbe fenomenale, ma mi dovrei mettere a dieta e fare più esercizi. In questo momento però sono pigro”, ha dichiarato Bobo Vieri a Porta a Porta di Bruno Vespa, dove è intervenuto in collegamento. Una situazione simile a tanti italiani: secondo un report della School of management del Politecnico di Milano in questi mesi è peggiorata la qualità del sonno e c’è la tendenza a consumare più cibo per placare l’ansia.

Bobo Vieri quarantena a Milano con Costanza Caracciolo

Dopo la nascita di Stella, Vieri ha lasciato Miami ed è tornato a vivere a Milano con Costanza Caracciolo. Ma il futuro è un’incognita, come puntualizzato in un’intervista concessa al Corriere della Sera: “Ora sono a Milano, chiuso in casa da 40 giorni per il Coronavirus. Ma essendo diventato padre per la seconda volta avevo scelto di rimanere in Italia. Poi si vedrà. Mai ipotecare il futuro“.