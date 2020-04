Costanza Caracciolo e Bobo Vieri: lui non vuole più figli, il motivo

L’ex calciatore sembra non esser più intenzionato ad avere figli da Costanza: la confessione durante una diretta con Manuela Arcuri

Divenuti genitori soltanto da poche settimane, Christian Vieri ha eclissato l’ipotesi di un terzo bebè con la moglie, l’ex velina Costanza Caracciolo. Diverse ore fa, Costanza si è collegata con Manuela Arcuri per una chiacchierata tramite una diretta Instagram. Sul finale, Bobo è intervenuto per un veloce saluto e Manuela non ha resistito nel chiedergli se avessero intenzione di dare un fratellino alle loro bambine: “Bobo, adesso manca solo un maschio!”. La risposta di Christian ha spiazzato i fan: l’ex calciatore ha dichiarato di sentirsi troppo vecchio per un’ulteriore bebè.

Bobo non vuole altri bambini: “Pieno di femmine in casa… basta sono troppo vecchio!”

In casa Vieri è da poco nata la piccola Isabel, la seconda figlia dei due coniugi dopo Stella Vieri. La coppia è felice e innamorata e in molti, dopo la nascita dell’ultima arrivata, si sono chiesti se Costanza e Christian avessero già in mente di provare ad avere un terzo figlio, magari questa volta un bel maschietto. Una domanda che si è fatta anche Manuela Arcuri che, durante una simpatica diretta con la Caracciolo, ha scherzato con Bobo facendogli notare che ora mancherebbe solo un piccolo bebè in famiglia. L’ex calciatore ha quindi voluto smentire i rumors circa una probabile terza gravidanza dell’ex velina: “E’ pieno di femmine in casa, pieno di bimbe. Manca un maschio? No, no. Basta, basta sono troppo vecchio”. Non sembra della stessa idea sua moglie che, in sottofondo, ha aggiunto: “Tanto lo devo fare io”, lasciando aperta la porta ad un terzo figlio.

Costanza Caracciolo di nuovo mamma, Vieri assente al parto

Tramite un post su Instagram, Costanza ha raccontato le emozioni vissute durante e dopo il parto, con il quale è venuta al mondo Isabel. “Nessuno mai avrebbe creduto che avremmo affrontato un momento così importante da sole, senza il tuo papà, senza la famiglia e gli amici, ma devo dire che ce la siamo cavata davvero bene… Il parto precedente non è stato facile, eppure all’esterno era tutto apparentemente così bello… ieri invece durante il tragitto, mentre mi accompagnava papà, era tutto molto strano, strade vuote, silenzio assordante e io tremavo all’idea di dover affrontare tutto da sola”, ha dichiarato l’ex velina di Striscia.