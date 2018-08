Bobo Vieri e Costanza Caracciolo: coccole a Polignano aspettando la figlia

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo: vacanza in Puglia a Polignano a Mare

Costanza Caracciolo e Bobo Vieri stanno per diventare genitori. Intanto, i due, si godono le vacanze in Puglia. La coppia è stata fotografata dal settimanale Gente a Polignano a Mare, in provincia di Bari, mentre era a pranzo in un ristorante. Bobo Vieri accarezza e coccola la sua Costanza in dolce attesa. Dopo il pranzo la ex velina di Striscia la notizia si concede un selfie e sorride di fronte al suo cellulare fino a quando Bobo Vieri la stringe in un tenero abbraccio poggiandosi sul pancino, ormai evidente, di Costanza.

Costanza Caracciolo aspetta una bambina da Bobo Vieri

Da settimane circola la voce della presunta gravidanza che vede protagonista Costanza Caracciolo. La showgirl ha confermato di essere in dolce attesa e le foto del pancino parlano ormai chiaro. Sarà una bambina e nascerà in autunno la figlia dell’ex calciatore Bobo Vieri e dell’ex velina di Striscia Costanza Caracciolo. La bambina probabilmente nascerà a Miami, dove la coppia abita da tempo. Qui la Caracciolo si dedicherà alla sua piccola e al suo fidanzato lasciando per un po’ da parte il lavoro.

Costanza Caracciolo e Bobo Vieri: genitori per la prima volta dopo un triste episodio

Costanza Caracciolo e il suo Bobo Vieri avevano già provato ad avere un figlio. Un episodio molto triste questo che ha portato ad un aborto spontaneo. La coppia ha sofferto tanto per questo motivo ma adesso hanno ritrovato il sorriso e sono pronti a diventare genitori.