Costanza Caracciolo e Bobo Vieri aspettano una bambina

Costanza Caracciolo incinta di Vieri: la coppia aspetta una figlia femmina

Fiocco rosa per Costanza Caracciolo e Bobo Vieri. Il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 11 luglio, ha svelato in anteprima il sesso del bambino che aspetta l’ex Velina di Striscia la notizia. Si tratta di una bambina, che nascerà il prossimo autunno, tra ottobre e novembre. Sia per Costanza sia per Bobo si tratta della prima figlia. Nonostante le numerose relazioni – da Elisabetta Canalis a Melissa Satta, passando per Jazzma Kendric – l’ex calciatore non è mai diventato papà. Un sogno che finalmente si realizza con la showgirl siciliana, classe 1990. La differenza d’età tra i due (Vieri è del 1973) non ha mai creato problemi alla coppia che è nata la scorsa estate, tra Ibiza e Formentera, grazie ad amici in comune.

Costanza e Vieri hanno già affrontato un aborto spontaneo

Fin dal primo incontro Christian e Costanza hanno capito di essere fatti l’uno per l’altra e hanno subito cercato un figlio. Lo scorso autunno la Caracciolo ha avuto un aborto spontaneo: un momento drammatico e doloroso per la ragazza e il compagno. Ma entrambi sono riusciti a superarlo e ad andare avanti. Ci hanno riprovato e ora, tra qualche mese, arriverà finalmente la loro primogenita. La piccola Vieri nascerà con tutta probabilità a Miami, la città americana dove Bobo si è trasferito anni fa. Qui lo ha seguito Costanza, che per vivere questa relazione ha lasciato Roma e messo in stand by la sua carriera. Oggi la Caracciolo vuole dedicarsi al fidanzato e alla figlia in arrivo. Del resto, per la carriera c’è sempre tempo.

Bobo Vieri e Costanza: il matrimonio può attendere

Secondo i beninformati, al momento Bobo Vieri non è intenzionato a sposare Costanza Caracciolo. Quest’ultima sogna l’abito bianco ma per lo sportivo avere un figlio insieme vale più delle nozze. Che dire: tanti auguri!