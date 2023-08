Boateng, nozze lampo: finita con Valentina Fradegrada, conferme

È passato poco più di un anno da quando, l’11 giugno del 2022, Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada sono convolati a nozze. Un matrimonio che aveva suscitato molto scalpore, dato che, oltre che nella realtà, i due si sono sposati anche nel metaverso. Un evento veramente unico, dato che si tratta di uno dei primi matrimoni celebrati nella realtà parallela. Ebbene, a distanza di 13 mesi, le cose tra la coppia sembrerebbero non andare bene e tutti gli indizi porterebbero ad un palese allontanamento. Da tempo, in realtà, si mormora di una crisi tra Boateng e Valentina.

Il primo campanello d’allarme è arrivato quando dai profili Instagram di marito e moglie sono sparite tutte le fotografie di coppia. Un gesto veramente inusuale, che ha subito fatto pensare ad una possibile frattura nel matrimonio. Da lì, i poi i segnali sono diventati sempre di più e, soprattutto, di gravità maggiore. Prima di tutto, dopo l’eliminazione delle foto insieme, l’ex calciatore e l’imprenditrice cinque volte campionessa italiana di arti marziali hanno smesso di seguirsi su Instagram. Insomma, almeno pubblicamente, i due hanno preso una netta posizione, eliminando totalmente ogni traccia dell’altro dai rispettivi social.

Dopodiché, i gesti si sono spostati dalla sfera social alla vita reale. Da diverse foto, è stato possibile notare che nessuno dei due porta più la fede. Quel simbolo dell’unione del loro amore avvenuto in una cerimonia più unica che rara, è improvvisamente scomparso. Inoltre, la distanza fisica tra marito e moglie al momento è molta: l’ex calciatore, infatti, trova in Australia, mentre Valentina è in Italia. Come se non bastasse, diversi utenti da giorni scrivono sotto i post Instagram di entrambi chiedendo che fine abbia fatto il rispettivo partner. Tuttavia, nessuno dei due ha mai risposto a queste domande, ignorando completamente gli insistenti commenti su questa vicenda.

Insomma, alla luce di tutto ciò, viene da sé affermare che il matrimonio tra Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada è ormai giunto al capolinea. A questo punto, non resta che attendere una conferma ufficiale dai diretti interessati che, stando alle loro evidenti mosse, potrebbe arrivare molto presto.