Boateng e la moglie, già finita? Via tutte le foto, cos’è successo

Poco più di una non fa Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada sono convolati a nozze. Era l’11 giugno 2022 quando l’ex calciatore ghanese e l’imprenditrice cinque volte campionessa italiana di arti marziali si sono giurati amore eterno davanti a un centinaio di ospiti nella splendida e romantica cornice di Radicondoli, sulle colline senesi.

I due si erano conosciuti una sera d’estate 2021 e, dopo una videochiamata di otto ore, non si sono mai più separati. Non era la però la prima volta che l’ex calciatore arrivava all’altare: Valentina Fradegrada è infatti la terza moglie di Kevin Prince Boateng dopo Jenny, donna tedesca di padre foggiano che il calciatore ha sposato nel 2007 e da cui ha avuto il primo figlio Jermaine, e Melissa Satta, il cui matrimonio è stato celebrato nel lontano 2016 e da cui è nato il secondogenito Maddox.

Ultimamente sembra che però tra i due le cose non vadano così bene come all’inizio e a far pensare a tutti che anche questo matrimonio sia naufragato è arrivato un indizio social abbastanza inequivocabile: dai profili Instagram di marito e moglie sono sparite tutte le fotografie di coppia. Si tratterà di una banale crisi passeggera o è (di nuovo) arrivato il momento di rivolgersi a un avvocato divorzista per Boateng?

Boateng e la moglie si sono lasciati?

Il loro matrimonio era stato tra i più particolari mai celebrati. Il motivo? La cerimonia si era tenuta anche nel Metaverso. A raccontare tutti i dettagli di questa particolare celebrazione di nozze era stato il loro wedding planner Enzo Miccio. Stando alle sue parole gli sposi avevano scelto di optare per una location molto particolare per il loro matrimonio: lo spazio. La cerimonia era stata infatti celebrata sulla luna e il tutto era stato creato con tecnologia 3D. Ma non è finita qui in quanto i fans della coppia avevano potuto seguire l’evento tramite un esclusivo NFT e alla cerimonia avevano partecipato i cani, gli amici e ovviamente tutti i familiari degli sposi.

Insomma un matrimonio molto particolare che però pare non aver portato molta fortuna agli sposi. Oggi infatti, a poco più di un anno da quell’evento, Boateng e la moglie sembrano essersi lasciati. La prima a lanciare l’indiscrezione è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano che ha ricondiviso nelle sue storie Instagram un messaggio di una sua follower nel quale le veniva fatto notare che dai profili social di entrambi sono letteralmente sparite le fotografie di coppia che avevano postato in questi anni di conoscenza e vita insieme.

Al momento non vi è nulla di certo e si tratta solamente di rumors tanto è che la stessa Marzano ha affermato di non avere notizie in merito al momento. Nessuno dei due diretti interessati infatti si è ancora esposto sulla vicenda ma è probabile che decidano di farlo nelle prossime ore.

Chi è Valentina Fradegrada

Valentina Fradegrada è nata a Bergamo il 2 settembre 1991 e ha conseguito la laurea magistrale in Marketing e Fashion design presso l’Università di Lecco. Di professione è un’ influencer ma anche una sportiva con la passione per la danza e le arti marziali.

Nell’ormai lontano 2009 ha aperto il suo primo blog chiamato Coop Style e in seguito ha deciso di trasferirsi negli Stati Uniti dove ha avuto l’occasione di approfondire la sua carriera di modella e influencer. Inoltre la Fradegrada è anche un’aspirante cantante: nel 2018 ha infatti lanciato il suo singolo di debutto intitolato “Lo so fare” con il gruppo Badass B, composto da lei, Fishball, Christina Bertevello e Razihel. Infine Valentina. Ha anche creato la VF Foundation che si occupa di raccolte fondi a scopo di beneficenza.