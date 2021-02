Boateng, dramma: la sua ex 25enne Kasia Lenhardt trovata morta

Mistero assoluto sulla morte di Kasia Lenhardt, la modella ed ex fidanzata del difensore del Bayern Monaco Jerome Boateng. La 25enne è stata trovata senza vita nel suo appartamento di Berlino. La ragazza e il fratello di Kevin Prince Boateng si erano lasciati una settimana fa, dopo una storia d’amore durata 15 mesi. A fare la tragica scoperta è stata la polizia tedesca che, per il momento, non ha reso note le cause del decesso. Le indagini sono ancora in corso e si attendono i risultati dell’autopsia che si farà nelle prossime ore.

L’annuncio della rottura con Kasia Lenhardt era stato dato proprio da Boateng sul suo profilo Instagram. Un intervento social che non lasciava spazio a dubbi, dove il difensore spiegava di aver agito per interesse della sua famiglia, augurando il meglio a Kasia: “Come è noto dai media, ho concluso la relazione con Kasia Lenhardt. D’ora in poi andremo per strade separate. È deplorevole, ma per la mia famiglia e per me è l’unica via giusta. Ho dovuto fare questo passo e tracciare una linea. Chiedo scusa a tutti quelli che ho ferito soprattutto con la mia ex ragazza Rebecca e i nostri figli. Anch’io sono deluso da me stesso”.

A confermare la notizia della morte della Lenhard anche Sara Kulka, amica e collega, che su Instagram ha pubblicato un messaggio di addio davvero commovente. Nel post ha descritto Kasia come una persona meravigliosa: “Riposa in pace. Mi manchi e mi sarebbe piaciuto dirti addio. Spero che tu trovi la tua pace ora e che la verità venga fuori”.

Una ragazza radiosa, come ricorda anche la sua amica, che la descrive come una persona solare e sorridente come poche. A fine post, coglie l’occasione per fare le condoglianze alla famiglia della modella.

Boateng sconvolto

La notizia ha sconvolto Jerome Boateng che ha chiesto immediatamente di poter fare ritorno in patria (era impegnato con il Bayern Monaco a Doha nel Mondiale per Club). Richiesta accolta immediatamente sia da parte del tecnico Flick che dalla società bavarese che ha messo a disposizione un volo per tornare in Germania.

Chi era Kasia Lenhard, l’ex di Boateng trovata senza vita nel suo appartamento

Kasia Lenhard ha sempre lavorato come modella, sin da quando aveva 7 anni. La notorietà, però, è arrivata nel 2012, dopo la partecipazione a Germany’s Next Top Model, uno show televisivo.

Non solo la moda nei suoi interessi. La ragazza, infatti, dal 2018 studiava economia aziendale. Kasia lascia un bambino piccolo nato dalla una relazione precedente.

La sua scomparsa, intanto, ha lasciato tutti senza parole. Si attendono nuovi sviluppi dalle indagini in corso nella speranza che si possa fare presto luce sul mistero relativo al suo decesso. Si tratta di un suicidio o addirittura di un omicidio? Tutti attendono con ansia i risultati dell’autopsia che saprà dare le prime risposte.