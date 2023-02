By

Tutti parlano di Blanco e della sua furia al Festival di Sanremo 2023. Anche Matteo Bassetti, noto virologo salito alla ribalta a causa dell’emergenza Covid-19, ha voluto dire la sua sul gesto folle del cantante. L’esperto di malattie infettive ha duramente criticato l’artista su Instagram, puntando il dito anche contro Amadeus, direttore artistico e conduttore della kermesse musicale per il quarto anno consecutivo.

“Che schifo lo spettacolo di Blanco stanotte al Festival di Sanremo. Mi auguro che chi lo ha fatto salire su quel palco chieda scusa a tutti gli italiani, dopo avergli fatto fare un esame tossicologico. Ottimo spot: antimodello per i giovani”, ha scritto Matteo Bassetti su Facebook e su Instagram. Tanti follower l’hanno sostenuto e il ricercatore ha ricevuto pure il like dell’attore toscano Paolo Conticini.

Il gesto di Blanco a Sanremo è stato condannato anche dalla criminologa Roberta Bruzzone, che ha parlato senza troppi giri di atti vandalici sul palco dell’Ariston. Ha poi definito intollerabile il comportamento di Riccardo Fabbriconi (questo il vero nome dell’ex vincitore del Festival).

Inoltre, ha detto la sua Stefano De Martino, che a Fanpage ha rimarcato che la rabbia di Blanco ha rovinato il lavoro di tantissime persone. Una reazione esagerata e per niente rispettosa dell’impegno altrui. Il marito di Belen ha elogiato al contrario Amadeus e Gianni Morandi, che sono riusciti a gestire l’imprevisto con calma e diplomazia.

Blanco non ha distrutto tutto a Sanremo per finta

Al contrario di quello che pensano tanti, quello che ha fatto Blanco al Festival di Sanremo è stato del tutto spontaneo. Non c’è stato nulla di programmato, come precisato da Amadeus, che non si aspettava un risvolto del genere.

Tutti contro Blanco a Sanremo 2023

Il folle gesto di Blanco al Festival di Sanremo 2023 è stato condannato da tutti sui social network. Molti hanno fatto ironia sulla vicenda e sono stati creati meme ad hoc che sono diventati subito virali.

L’ex vincitore di Sanremo ha distrutto tutti i fiori sul palco, ha letteralmente preso a calci le rose rosse che lo circondavano non sapendo cosa fare. A fine esibizione si è beccato i fischi e i bu del Teatro Ariston.

Della vicenda hanno parlato anche alcuni siti web stranieri come lo spagnolo La Vanguardia. Il nome di Blanco è noto pure all’estero complice la partecipazione dello scorso anno all’Eurovision Song Contest, dove ha partecipato con Mahmood e la loro ‘Brividi’.