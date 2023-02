Un’inviata de La vita in diretta di Alberto Matano è riuscita ad intervistare la signora Paola, che lavora come impiegata a Calvagese

Continua a far chiacchierare il caso Blanco. La distruzione delle rose sul palco del Festival di Sanremo 2023 ha causato all’ex vincitore della kermesse musicale critiche, polemiche e anche una denuncia. Dopo un esposto del Codacons, infatti, la Procura di Imperia ha aperto un’indagine contro Riccardo Fabbriconi – questo il vero nome del cantante – per danneggiamento. L’amico e collega di Mahmood rischia ora fino a cinque anni di carcere.

Antonella Delprino, l’inviata de La vita in diretta, si è recata a Calvagese, la cittadina in provincia di Brescia dove Blanco è cresciuto e dove ancora oggi continua a vivere, nonostante i numerosi impegni di lavoro. Tutto il paese è compatto dalla parte di Riccardo Fabbriconi: una cameriera del bar dove spesso si reca il ventenne ha assicurato, riferendosi alle rose distrutte sul palco dell’Ariston: “Era tutto programmato”.

La collega di Alberto Matano ha poi intervistato telefonicamente Paola, la madre di Blanco che lavora come impiegata e non si è di certo montata la testa dopo che il figlio ha trionfato a Sanremo nel 2022 con la canzone ‘Brividi’. La donna non ha apprezzato quello che ha fatto il figlio e a suo dire ha esagerato ma quanto accaduto era “un gesto concordato”.

A quanto pare Blanco doveva distruggere alcuni fiori come fa nell’ultimo videoclip, quello de ‘L’isola delle rose’, ma poi la situazione gli è sfuggita di mano e ha finito per danneggiare tutto. Indignando praticamente tutti. Nessuno ha apprezzato il gesto di Fabbriconi al Festival. La madre ci ha però tenuto a precisare:

“Riccardo è stato il primo a capire di aver esagerato, ha chiesto scusa. È un ragazzo di venti anni, non si può distruggere una persona psicologicamente. Denuncia? Non abbiamo ricevuto niente, anche questo è da capire. Tutto quello che sta accadendo ora è eccessivo”

Mara Venier e l’invito a Blanco

Di recente Blanco ha ricevuto un invito pubblico da parte di Mara Venier: la conduttrice Rai ha chiesto a Riccardo Fabbriconi di andare a Domenica In per chiedere scusa a tutti gli italiani. Invito al quale il diretto interessato non ha mai replicato e che tra l’altro non è stato apprezzato da tutti.

L’Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi ha infatti presentato una diffida urgente alla Rai per impedire la partecipazione di Blanco alla trasmissione domenicale di Rai Uno. Diffida di cui zia Mara non ha ancora parlato pubblicamente. Per l’associazione, così come per molti spettatori, Blanco ha dato un cattivo esempio sul piccolo schermo.

C’è chi, in questi giorni, ha addirittura invitato Amadeus e la Rai a non invitare più il musicista sul palco dell’Ariston: né in gara né come ospite. Proposta considerata decisamente eccessiva dal conduttore Rai, che tornerà a Sanremo nel 2024.