Blanco, l’ex Giulia rompe il silenzio e svela cosa pensa di Martina Valdes

Blanco e la fidanzata storica Giulia Lisioli, com’è noto, si sono detti addio poco dopo la vittoria del cantante al Festival di Sanremo 2022. Dopo poco tempo il 19enne ha iniziato a frequentare un’altra ragazza, la ballerina Martina Valdes. Finalmente oggi la Lisioli ha rotto il silenzio e ha finalmente affrontato la faccenda direttamente rispondendo ad alcune domande durante una diretta su TikTok. L’ex del cantante bresciano ha svelato dei dettagli sul periodo in cui i due hanno rotto. Ecco cosa ha dichiarato.

Giulia Lisioli ha finalmente detto la sua a proposito della fine della love story con Blanco, che non ha mai parlato direttamente della sua vita privata. In una diretta su TikTok registrata oggi, 30 maggio 2022, la Lisioli ha risposto ad alcune domande, rivelando come ha affrontato la rottura con Blanco. A quanto pare, c’era da immaginarselo, la ragazza non ha vissuto bene la fine della sua storia, anche a causa dei riflettori puntati addosso vista la popolarità del 19enne.

Giulia Lisioli parla della rottura con Blanco: “Periodo difficile”

“È stato un periodo molto difficile. Anzi a dir la verità volevo chiudere tutti i social però comunque ho pensato che nella vita succede, vai avanti e basta”, così si è sfogata l’ex di Blanco. Quest’ultima ha anche parlato a proposito della nuova relazione di Riccardo Fabbriconi, questo il vero nome dell’interprete di “Brividi”. La Lisioli è apparsa molto matura, dimostrando di non avere rancore né verso l’ex fidanzato né verso la sua nuova ragazza.

“Lui ha preso delle scelte, spero che possa stare bene con l’altra persona: io l’ho superata. Quell’altra, come dite voi, ha un nome e mi dispiace per le cattiverie contro di lei che non c’entra niente nella nostra vecchia relazione”.

La Lisioli ha anche tolto ogni dubbio sulla fine della sua love story, confermando che Blanco non l’ha tradita. “Ci tengo tantissimo a lui, dopo questa diretta non ne parlerò più”, ha aggiunto.

Blanco, l’ex Giulia Lisioli e le presunte frecciatine al cantante

La ragazza, che in questi mesi è stata molto silente sui social, ha anche parlato di un certo video che ha pubblicato su TikTok dopo che Blanco ha dedicato sul palco alla nuova fidanzata la sua canzone “Afrodite”. La Lisioli ha reagito al fatto con un video in cui ha scritto “POV: Quando scrive e dedica delle cose a te e poi le tramanda”. Molti hanno inteso queste parole come delle vere e proprie frecciatine a Blanco. Giulia ha però voluto chiarire dicendo di non avere assolutamente agito con malizia.

“Mi è venuto fuori un video e mi sono messa un attimo a ridere, ho cringiato sul momento, ma non è un attacco. Anzi, lei non c’entra assolutamente niente. Il video l’ho fatto per ironia.”

Giulia Lisioli e Blanco sono stati insieme quasi due anni, lasciandosi dopo che il 19enne è stato travolto dal successo in seguito alla vittoria di Sanremo. Dopo settimane e settimane di voci a proposito il bresciano ha confermato di essere di nuovo impegnato con la ballerina ventenne Martina Valdes, che lo ha accompagnato all’Eurovision 2022 a Torino.