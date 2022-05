Blanco all’Eurovision 2022 con la nuova fidanzata Martina Valdes

Diventa sempre più seria la nuova relazione sentimentale di Blanco. Da qualche mese Riccardo Fabbriconi, questo il vero nome del vincitore del Festival di Sanremo 2022, frequenta la ballerina Martina Valdes. Una vecchia conoscenza diventata qualcosa di più dopo la vittoria all’Ariston con la canzone Brividi. Tanto che l’artista ha deciso di portare la fidanzata con sé a Torino, dove è in gara con Mahmood all’Eurovision Song Contest 2022.

Blanco e Martina Valdes sono stati avvistati in giro dai paparazzi mentre sfrecciavano per il capoluogo piemontese in monopattino. Complici, sorridenti e affiatati: un po’ di relax per l’artista prima di salire sul palco dell’ESC, dove ha il prestigioso ruolo di rappresentare l’Italia. Nonostante non abbiano ancora proferito parola sulla loro liaison Riccardo e Valentina non hanno fatto nulla per nascondersi.

Su Instagran Fabbriconi ha condiviso una storia in cui ha mostrato la sua dolce metà che balla scatenata. Story prontamente ripostata da Martina Valdes. Inoltre, senza alcun tipo di problema, i due hanno posato insieme ai fan che li hanno riconosciuti in giro per Torino. Un amore dunque serio, forte e importante: è innegabile che Blanco sta vivendo un periodo magico sia dal punto di vista privato sia da quello professionale.

Prima della vittoria a Sanremo 2022 Blanco era impegnato con un’ex compagna di scuola, Giulia Lisioli. Un rapporto durato due anni e poi spazzato via dalla distanza, dalle incomprensioni e forse anche dal successo di Riccardo Fabbriconi.

Chi è Martina Valdes

Martina Valdes è una ragazza di Desenzano del Garda, città a cui Blanco, di Calvagese della Riviera, è particolarmente legato essendoci cresciuto. Attualmente, come si apprende dal suo profilo Facebook, vive a Salò. Ignota la sua età ma dovrebbe avere circa venti anni.

È una ballerina e lavora per Mamacita Club, un’organizzazione che realizza eventi in discoteche sparse per l’Italia. Presente attivamente pure su Instagram e su Tik Tok, la Valdes si diverte a pubblicare scatti di sé e video mentre balla. La danza è la sua passione più grande.