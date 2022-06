Blanco in ospedale dopo un incidente: le sue condizioni, come sta

Arriva con un breve video pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale una brutta notizia che riguarda Blanco. Il giovane artista bresciano si è infatti ritrovato coinvolto in un non meglio specificato incidente nelle scorse ore che l’ha fatto finire in ospedale.

Nella clip pubblicata online, Blanco si mostra triste e sconsolato mentre ascolta una canzone d’amore struggente, seduto sul letto del nosocomio che lo sta ospitando in queste ore per tutti gli accertamenti del caso.

Come sta Blanco dopo l’incidente: le sue condizioni di salute

Il cantante, per fortuna, sta bene (nonostante lo spavento) e ha tenuto a tranquillizzare i fan con poche e semplici parole confortanti. Tuttavia, dopo il fattaccio, il cantante sarà costretto a prendersi qualche giorno di pausa e di riposo, per recuperare le forze e tornare ad esibirsi sul palco più in forma di prima.

Questo inconveniente, in ogni caso, è costato all’artista almeno un primo importante impegno di lavoro. L’imminente data del suo Blu Celeste Tour a Genova, che si sarebbe dovuta tenere il 24 giugno, è stata per ora spostata a data da destinarsi. Un vero peccato per tutti i fan liguri del cantante che non vedevano l’ora di assistere al suo imminente live.

“Amo la musica più della mia salute per questo non sapete quanto soffro a non poter essere sul palco quel giorno, spero di non deludere nessuno” ha sottolineato il cantante.

Blanco: il gesto “sconsiderato” a Radio Zeta Future Hits Live 2022

L’artista ci ha sempre abituati ad un comportamento forse un po’ scapestrato tipico di un ragazzo giovane e pieno di energie. In tempi non sospetti, per esempio, Blanco si è reso protagonista di un gesto che potremmo definire abbastanza sconsiderato in occasione del recente concerto di Radio Zeta Future Hits.

Nel pieno della sua esibizione, infatti, il cantante è sceso dal palco e, passando per il backstage, si è arrampicato su un muro per esibirsi di fronte al suo pubblico da una prospettiva diversa. A nulla è servito l’intervento della security, che ha inutilmente rincorso l’artista per evitare che rischiasse di sfracellarsi al suolo. Le immagini di Blanco sono diventate rapidamente virali e, nell’immediato, hanno scatenato l’ironia di giornalisti e utenti online che l’hanno definito semplicemente “un pazzo”. Non è dato sapere cosa sia accaduto a Blanco e quale sia stato l’incidente avvenuto nelle scorse ore: quel che è certo è che gesti come quello a Radio Zeta, a volte, possono avere conseguenze anche molto gravi.