Blanco duetterà con Mina: il bad boy e la leggenda, tutti i dettagli

Grandi novità per Blanco. Per colui che sosteneva che le recenti controversie emerse a Sanremo avessero compromesso la sua carriera, l’ultima news apparsa poco fa sembra fugare ogni dubbio. Infatti, Fiorello ha annunciato questa mattina nel suo show “Viva Rai 2” che il giovane cantautore bresciano, di soli vent’anni, pubblicherà presto un singolo con una delle artiste più autorevoli del panorama musicale italiano: Mina. Sembrerebbe che la “Tigre di Cremona” abbia accettato di cantare in duetto con la giovane promessa della musica italiana in un brano che sarà incluso sia nell‘ultimo album di Blanco che in quello di Mina.

Come si legge su “Il Corriere della Sera”, Blanco era già stato notato da Mina lo scorso anno. Il figlio della cantante, Massimiliano Pani, aveva dichiarato che “Brividi“, brano interpretato dall’artista insieme a Mahmood sul palco del Festival di Sanremo 2022, fosse la sua canzone preferita tra quelle in gara. Proprio per questo motivo, Riccardo Fabbriconi (vero nome di Blanco) avrebbe contattato Massimiliano per proporre una collaborazione con sua madre nella sua nuova canzone. La famosa interprete ha apprezzato talmente tanto la proposta che canterà la canzone in duetto con il giovane artista e la includerà addirittura nel suo nuovo album di inediti, previsto in uscita questa primavera a cinque anni di distanza dal precedente “Maeba”, seguito nel 2019 dal progetto “Mina Fossati”.

Anche se non si conosce ancora il titolo del brano, si sa che è attualmente in fase di produzione tra lo studio di Lugano, dove la celebre voce italiana risiede da molti anni, e quello di Milano del produttore di Blanco, Michele Zocca, conosciuto come Michelangelo, che, tra l’altro, è co-autore del brano. Quello che è certo è che il singolo sarà un assaggio del nuovo album di Blanco, in uscita il 14 aprile su radio e piattaforme digitali. Successivamente, il cantante si preparerà per i due concerti più importanti della sua carriera: il primo allo Stadio Olimpico di Roma il 4 luglio e il secondo allo Stadio San Siro di Milano il 20 dello stesso mese.