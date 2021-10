Blanca, la nuova fiction rai: trama e quando va in onda

Su Rai 1 arriva la nuovissima fiction Blanca, ispirata ai romanzi noir di Patrizia Rinaldi. La serie – presentata di recente in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia nella sua 78esima edizione – è una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction.

Diretta da Jan Maria Michelini, può vantare la bravura degli autori della seguitissima serie Doc, Francesco Arlanch, Mario Ruggeri, Luisa Cotta Ramosino, Lea Tafuri. Presta il volto alla protagonista il commissario dei Carabinieri di Don Matteo, l’attrice Maria Chiara Giannetta. Con lei ci sarà Giuseppe Zeno, in tv con Luce dei tuoi occhi, e, in questa serie, nel personaggio dell’ispettore Liguori e Pierpaolo Spollon, che interpreta il cuoco Nanni, un giovane decisamente anticonvenzionale.

Il punto di forza della serie è che è la prima produzione Rai ad aver utilizzato l’olofonia. Quest’ultima è una tecnica di registrazione del suono che permette di riprodurlo in modo simile a come viene percepito dall’apparato uditivo umano.

Oltre a ciò, importantissimo il ruolo giocato da Andrea Bocelli per l’interpretazione di Maria Chiara Giannetta in Blanca. Infatti, la protagonista della serie è un agente di polizia ipovedente, animata da un forte senso di giustizia, che proprio grazie alla sua condizione di non vedente è riuscita a sviluppare capacità speciali e differenti rispetto a chi la circonda.

Non c’è ancora una data certa della messa in onda in tv di Blanca, tuttavia, da quando si apprende dal web, dovrebbe farci compagnia nella stagione autunnale. Aspettiamo ulteriori aggiornamenti.

Blanca, di cosa parla

Blanca Ferrando è un’agente di polizia di Genova diversa dalle altre. Infatti, è diventata ipovedente da bambina e la sua condizione le ha permesso di sviluppare una concezione del mondo estremamente profonda. Dopo la morte della sorella a causa di un fidanzato violento, Blanca decide di intraprendere la carriera di poliziotta. La sua specialità è il decodage. Blanca, infatti, è specialista intercettazioni, ovvero di ascolto analitico di tutti i materiali audio delle inchieste.

Nonostante la sua bravura, la protagonista si dovrà destreggiare in un ambiente in cui la sua disabilità viene vista come un vero e proprio ostacolo, invece che come punto di forza. Ad accompagnarla nelle indagini ci sarà sempre la sua fedele amica bulldog, Linneo, che la protegge e la conforta nei momenti no.

Non mancherà anche la parte sentimentale. Tra un caso di omicidio e l’altro, Blanca dovrà scegliere a chi donare il suo cuore e la sua fiducia tra il bello e misterioso ispettore Liguori e il vivace cuoco Nanni.