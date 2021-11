Blanca fiction Rai: numero puntate, cast, location, repliche

Da stasera lunedì 22 novembre in prima visione, ed in prima serata, andrà in onda la nuova fiction di Rai 1, Blanca. La serie, che racconta la storia di una donna non vedente che collabora con polizia, è una collaborazione Lux Vide con Rai Fiction. La produzione è affidata a Luca e Matilde Barnabei, mentre la regia è di Jan Maria Michelini e Giacomo Martelli.

Ispirata ai romanzi noir di Patrizia Rinaldi, Blanca ha un punto di forza e qualcosa che la differenzia dalle altre serie Rai. È, infatti, la prima serie televisiva girata in olofonia, una speciale tecnica di registrazione del suono. Infatti, per realizzarla al meglio, ci si è affidati anche alla speciale consulenza artistica del Maestro Andrea Bocelli, che ha descritto non solo il mondo dei non vedenti ma ha anche consigliato alla Giannetta come approcciarsi al personaggio, con spirito combattivo e con una buona dose di ironia.

Blanca andrà in onda per sei appuntamenti in prima serata, ogni lunedì, salvo variazione di palinsesto. La fiction dovrebbe quindi concludersi lunedì 27 novembre.

Chi sono gli attori

Nel cast la protagonista Blanca sarà intrepretata da Maria Chiara Giannetta. A prestare il volto, invece, a colui che farà battere il cuore alla consulente di polizia sul posto di lavoro, sarà Giuseppe Zeno, nel ruolo dell’ispettore Michele Liguori. Allo stesso tempo il cuoco Nanni, altro pretendente di Blanca, sarà Pierpaolo Spollon.

Enzo Paci vestirà i panni del commissario Mauro Bacigalupo mentre l’agente Nello Carità sarà interpretato da Gualtiero Burzi. Nel cast anche Antonio Zavatteri nel ruolo dello zio di Bianca, il magistrato Alberto Repetto; Ugo Dighero, padre di Blanca e Sandra Ceccarelli, madre dell’ispettore Liguori.

Dove è stata girata

La città scelta per le riprese di Blanca è Genova, città che, secondo la regia, racchiude tanti volti diversi. Seppure sembri immersa in una scala di grigi Genova invece regala mille sfaccettature di colore con la costa, il mare, le abitazioni e il suo porto. In più, a fare da sfondo alla fiction, ci sarà anche il suo bellissimo centro storico.

Le repliche

Blanca sarà disponibile in streaming su RaiPlay, come di solito accade per tutte le fiction Rai. Le puntate, solitamente, vengono caricate sulla piattaforma parallelamente alla messa in onda.

La trama

L’agente di polizia di Genova Blanca Ferrando è diventata ipovedente da bambina ma ha una storia del tutto particolare. Il suo sogno di diventare poliziotta nasce in seguito alla morte della sorella a causa di un fidanzato violento.

Da allora Blanca decide di intraprendere di svolgere tale professione. Il fatto è che, proprio grazie alla sua caratteristica, si differenzia dal resto del corpo di Polizia. La sua specialità è, infatti, il decodage. Blanca, infatti, è specialista intercettazioni, ovvero di ascolto analitico di tutti i materiali audio delle inchieste.

Nonostante la sua bravura, i problemi sono sempre dietro l’angolo. Infatti, Blanca dovrà destreggiare in un ambiente in cui la sua disabilità viene vista come un vero e proprio ostacolo, invece che come punto di forza, nonché un po’ maschilista e retrogrado. Ad accompagnarla nelle indagini, a mo’ di guida e supporto, ci sarà sempre la sua fedele amica bulldog, Linneo, che la protegge e la conforta nei momenti no.

Non mancherà anche lo sviluppo della parte sentimentale della narrazione. Tra un caso di omicidio e l’altro, Blanca dovrà scegliere a chi donare il suo cuore e la sua fiducia tra il bello e misterioso ispettore Liguori e il vivace cuoco Nanni.