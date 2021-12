Blanca e il cane Linneo: razza, vero nome, storia e il rapporto con l’attrice

Blanca è la fiction rivelazione di questa stagione televisiva. La serie con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno ha appassionato ben cinque milioni di telespettatori. A stregare il pubblico la bravura degli attori ma anche la dolcezza e simpatia del cane Linneo, il fedele amico a quattro zampe della protagonista.

Linneo è in realtà una femmina e il suo vero nome è Fiona. Un American Bulldog di quattro anni alla sua prima esperienza televisiva, che ha subito stretto un bel legame con l’attrice Maria Chiara Giannetta, vista già nelle ultime stagioni di Don Matteo.

Un rapporto così forte e bello che molti hanno pensato addirittura che si trattasse del cane della Giannetta. Invece Linneo-Fiona appartiene a una coppia di Roma che ha deciso di iscrivere il proprio animale ad un’agenzia, la Dogstudios, che trasforma gli animali in attori.

Quello in Blanca è la prima esperienza lavorativa di Fiona-Linneo. Il regista della fiction, Jan Michelini, cercava un cane particolare e l’addestratrice Carolina Basile ha subito pensato a questo cucciolo di trentatré chili. Come spiegato dalla Basile al settimanale Di Più Fiona e Maria Chiara si sono frequentate per circa un mese prima dell’inizio delle riprese.

L’attrice aspettava Fiona ogni mattina con un biscottino in mano, per darle il buongiorno. Poi portava il cane alla scoperta dei luoghi con cui doveva avere confidenza, come il commissariato e la casa di Blanca. All’ora della pappa era Maria Chiara a servigliela nella ciotola. La portava a passeggio, la accarezzava mentre Fiona riposava sul divano del set che aveva scelto come cuccia.

Il legame tra Linneo e Maria Chiara Giannetta

Una preparazione durata un mese: poi sono iniziate le riprese, che sono andate avanti per sei mesi tra Roma e Genova. Ogni fine settimana i proprietari di Fiona andavano a trovarla. L’addestratrice ha rivelato un retroscena curioso:

“Un giorno hanno dovuto girare una scena in cui mangiavano il gelato dalla stessa coppa, fatta per metà di gelato “normale” e metà di gelato per cani. Non tutti gli attori avrebbero mangiato davvero quel gelato, Maria Chiara lo ha mangiato tranquillamente con Fiona, senza problemi”

Un rapporto speciale che è andato avanti pure dopo la fine delle riprese: a distanza di tempo, durante la presentazione stampa di Blanca, Fiona-Linneo è corsa in braccio a Maria Chiara Giannetta.

La vera storia di Linneo

Marco e Rossella, i proprietari di Fion,a hanno raccontato alla rivista edita da Cairo Editore la vera storia di Linneo:

“È nata la notte di Natale, faceva parte di una cucciolata che apparteneva a una famiglia con la casa al mare accanto alla nostra che non poteva prendersene cura. Era molto più piccola e magra rispetto ai fratellini…Pigolava come un pulcino, si capiva che aveva bisogno di aiuto. Ci ha guardato con i suoi occhi azzurri, incredibili…Ci siamo guardati, è bastato un cenno d’intesa”

Dopo la nascita Fiona ha avuto bisogno delle cure del veterinario perché era sottopeso:

“Ci sono voluti una terapia, tanto cibo e soprattutto tantissimo amore. E alla fine l’abbiamo salvata: adesso è un cane che scoppia di salute”

Per i due romani il cane è una vera e propria figlia. E per il suo carattere vivace ed esuberante hanno deciso di iscriverla ad un’agenzia che collabora con il mondo dello spettacolo fino a raggiungere la grande popolarità.