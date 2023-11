Blanca 3 ci sarà? Futuro della fiction, tutto quello che c’è da sapere

Nella prima serata di giovedì 9 novembre è andata in onda l’ultima puntata della seconda stagione di Blanca. Nonostante l’emozionante finale, è già tempo di pensare alla terza stagione. La Rai, infatti, ha confermato che Blanca 3 si farà. Ecco quindi che Francesco Arlanch, sceneggiatore della serie, è stato intervistato da Fanpage.it, dove ha svelato qualche dettaglio sul futuro della serie e ha raccontato alcuni retroscena della stagione appena conclusa.

Blanca 3 ci sarà, i dettagli: quando va in onda

Per la terza stagione di Blanca bisognerà attendere. “Le riprese dovrebbero iniziare alla fine del 2024, salvo imprevisti” ha spiegato Arlanch. Probabile, quindi, che Blanca 3 andrà in onda nell’autunno del 2025. Arlanch ha quindi esposto quali saranno i prossimi passi in merito alla realizzazione della nuova stagione: “Stiamo per cominciare a scrivere Blanca 3. A breve inizieremo a lavorare sul soggetto di serie della terza stagione. È già in calendario. Come si fa in queste serie, verrà aperta una writers’ room, un gruppo di lavoro con me e Mario Ruggeri come head writer“.

Francesco Arlanch e Mario Ruggeri hanno scritto la serie con il contributo di Luisa Cotta Ramosino e Lea Tafuri. Lo sceneggiatore ha svelato qualche informazione su Blanca 3, senza sbilanciarsi troppo: “Di certo vogliamo trovare qualcosa che sia sorprendente e umanamente ricco come la prima e la seconda stagione. È un lavoro a strati, sono tanti ingredienti insieme e va trovato l’ordine giusto. Però, al momento, siamo alla discussione sugli ingredienti. C’è ancora molto da fare“. D’altra parte, la terza stagione è ancora nelle sue fasi iniziali, quindi al momento è presto per saperne di più sul destino di Blanca Ferrando, protagonista della serie, interpretata da Maria Chiara Giannetta.

Non ci saranno cambiamenti riguardo il format della serie. Anche la terza stagione, come le precedenti due, sarà composta da sei episodi: “Anche la terza stagione sarà composta da sei puntate, il format è quello” ha spiegato Francesco Arlanch.

Francesco Arlanch spiega la morte di Sebastiano

Nella seconda stagione di Blanca si è assistito ad un vero e proprio colpo di scena: la morte di Sebastiano Russo (interpretato da Pierpaolo Spollon). Visto come si è concluso il percorso del personaggio, appare difficile una sua presenza in Blanca 3. Fatto sta che Francesco Arlanch ha motivato la scelta di far uscire di scena Sebastiano in un modo così inaspettato:

“L’esigenza narrativa era quella di permettere a Sebastiano e all’attore Pierpaolo Spollon di portare a compimento un percorso nel modo più memorabile possibile. In Lux Vide non abbiamo paura di affrontare il tema della morte. Certo, a volte bastano congedi meno traumatici, ma quando un personaggio ha avuto vicende così estreme e profonde, chiede un compimento più definitivo. Un normale congedo da Sebastiano, un semplice andarsene in un’altra città, sarebbe stato meno emozionante e meno significativo. Il fatto che lui muoia nel tentativo di salvare Blanca, espiando il senso di colpa nei confronti di Bea, era l’uscita di scena più all’altezza del personaggio. Questo ci ha portato a fare morire Sebastiano. Lo spettatore con noi sa che, come nella vita reale, nessuno è al sicuro, e ciò rende più stimolante la visione della serie“.

Uno degli elementi che ha appassionato gli spettatori della serie è stata proprio la relazione tra Sebastiano e Blanca. Alcuni, tuttavia, hanno criticato il fatto che la vittima ospitasse il suo aguzzino, considerandolo inopportuno. Nel finale della prima stagione, infatti, Sebastiano aveva rapito la protagonista per vendicarsi di aver passato quindici anni in carcere da innocente, a causa della testimonianza di Blanca nel caso della morte di Bea, sorella di lei. Sebastiano era stato nuovamente arrestato sul finire della prima stagione. All’inizio della seconda, Blanca, in colpa per quello che Sebastiano ha passato, decide di ospitarlo, appena uscito di galera, a casa sua, nonostante quanto accaduto tra loro. Su questo, Arlanch ha fatto chiarezza:

“Non avremmo mai accettato di raccontare una donna che minimizza una violenza di tipo affettivo o sessuale. Ci sentiamo al riparo dal territorio di qualunque forma di giustificazione di una violenza contro le donne. Sebastiano non era un pericolo per Blanca in quanto donna, ma perché lei aveva testimoniato contro di lui“.

Blanca 3, quindi, ci sarà. La seconda stagione della serie prodotta da Lux Vide e Rai Fiction ha avuto ottimi riscontri e un suo rinnovo era prevedibile. A quali eventi assisteremo nella terza stagione e quali colpi di scena ci saranno? Per scoprirlo sarà necessario attendere un po’.