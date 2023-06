Blanca 2: quando esce, anticipazioni, news cast e foto inedite

Tutto pronto per la messa in onda della seconda stagione della fortunata e premiata serie tv prodotta da Lux Vide

Grande attesa per la seconda stagione di Blanca, serie tv targata Lux Vide. La prima stagione è stata trasmessa da Rai Uno nel 2022 (e riproposta in replica nell’estate 2023), venendo accolta in modo tripudiante dal pubblico che l’ha premiata con ascolti entusiasmanti. Prima di tutto è bene sottolineare che i telespettatori che si sono affezionati alla fiction non hanno nulla da temere: saranno confezionati nuovi episodi e quindi la trama si arricchirà di nuove sfumature e storie.

Quando esce Blanca 2 su Rai Uno?

Le riprese di Blanca 2 sono già state ultimate (il lavoro sul set si è concluso nei primi giorni di maggio). Il grosso è fatto. Nelle prossime settimane ci sarà un minuzioso lavoro taglia e cuci di post-produzione. Dopodiché la serie tv sarà pronta per essere trasmessa. La Rai, che non ha ancora presentato i palinsesti della prossima stagione (lo farà a luglio), non ha comunicato per ora quando ha intenzione di mettere in onda i nuovi episodi della fiction, ma è probabile che Blanca 2 possa finire nel prime time dell’ammiraglia della Tv di Stato tra settembre e ottobre 2023. Non è però detto che si possa andare un po’ più in là, a cavallo tra dicembre e gennaio.

Blanca: le anticipazioni della seconda stagione

I protagonisti della prima stagione torneranno tutti. Blanca Fernando (Maria Chiara Giannetta) sarà di nuovo al centro della trama e diventerà una vera e propria consulente della Polizia. Verranno ulteriormente approfonditi i segreti relativi alla sua famiglia.

Naturalmente vedrà un seguito anche la storia tra la donna e l’Ispettore Liguori (Giuseppe Zeno), che, affiancato da una nuova presenza, innescherà la gelosia della protagonista. Spazio anche all’intromissione tra i due di Sebastiano (Pierpaolo Spollon). Pure lui, dopo i sussulti sul finale della prima stagione, rientrerà nella trama.

Sempre restando in tema anticipazioni, nei nuovi episodi Lucia (Sara Ciocca) acquisirà maggiore importanza nell’esistenza di Blanca. Si rivedranno anche l’amica Stella (Federica Cacciola) e il Commissario Bacigalupo (Enzo Paci). E ancora, riecco Linneo, il cane guida che sta Blanca ovunque lei vada.

Le prime foto di Blanca 2

Nelle scorse settimane sono state diffuse alcune foto della nuova stagione. In una delle immagini, si vede Blanca danzare. In un’altra foto è sotto la pioggia con Sebastiano. Nel terzo scatto è accompagnata da Linneo. Infine, nella quarta foto, è in posa con l’ispettore di polizia Michele Liguori.

Blanca, ascolti ottimi e riconoscimenti

La seconda stagione di Blanca è prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai fiction, ed è stata diretta da Jan Maria Michelini e Michele Soavi. A scrivere la sceneggiatura le acute penne di Francesco Arlanch e Mario Ruggeri.

La prima stagione ha raccolto in media il 26% di share, dato decisamente sopra la media del prime time di Rai Uno. Oltre ad aver avuto successo in termini di pubblico, ne ha avuto anche in termini di critica aggiudicandosi i seguenti premi: