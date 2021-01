Blake Lively parla ai brands: “Mi sentivo insicura”, il ‘dramma’ post parto

Blake Lively si lascia andare e confessa sui social di essersi sentita insicura con il suo corpo, dopo aver dato alla luce il suo terzo figlio. L’ex interprete di Serena van der Woodsen ci tiene a mostrarsi vicina a tutte le donne che si ritrovano a soffrire per i chili in più dopo un parto. In questo modo, tenta di far capire che si tratta di una cosa naturale, che può accadere a qualsiasi donna, anche a una nota attrice! Blake, che appare sempre bellissima e in splendida forma, condivide un lungo e rassicurante messaggio alle donne. Sul suo account ufficiale di Instagram, qualche ora fa, condivide la frustrazione provata un anno fa. In particolare, pubblica una foto che la ritrae nel salotto di The Tonight Show Starring, condotto da Jimmy Fallon.

Sopra questa immagine fa sapere ai suoi fan cosa le è accaduto quando fu ospite del programma televisivo. La moglie di Ryan Reynolds scrive di aver indossato in quella occasione una camicia e un abito per realizzare un unico vestito. Perché venne scelto di fare questo abbinamento? L’attrice di Gossip Girl precisa che nessuno aveva a disposizione dei capi che le stessero bene dopo il terzo parto. La Lively ricorda di aver provato tanti vestiti di vari marchi, ma nessuno di quelli pare andasse bene. Un anno dopo, guardando indietro, Blake vorrebbe sentirsi fiduciosa: “Quel corpo mi ha dato un bambino”. Proprio questa è la riflessione che intende fare la nota attrice pubblicamente.

I chili di troppo generati dalla gravidanza non dovrebbero rappresentare una tragedia, bensì andrebbero guardati con orgoglio. “Che bel miracolo”, continua l’attrice. Ma in quel momento Blake non riusciva a sentirsi orgogliosa: “Mi sentivo insicura. Semplicemente perché non entravo dentro i vestiti”. La Lively fa notare quanto per lei ora sia sciocco avere determinati pensieri. Un messaggio importante quello condiviso dall’attrice, che pare voler consigliare alle sue fan di non sentirsi ‘sbagliate’, bensì orgogliose poiché hanno appena messo al mondo un bambino.

Blake conclude questa Storia citando la fondatrice di Megabebe e body-positive blogger Katie Sturino, la quale starebbe sfidando i marchi a fare meglio “aiutando le donne a non sentirsi sole”. Il suo lavoro pare stia facendo dei “progressi significativi”. Proprio Katie commenta: “Un messaggio straordinario sull’accettazione del corpo e sui marchi di moda”. Quello dell’attrice è, infatti, un chiaro messaggio indirizzato ai marchi: “Noi tutti possiamo chiedere il meglio ai brands che amiamo”.

Parlando della Lively non si può non pensare alla nota serie tv che l’ha resa nota in tutto il mondo. Al momento, sono in corso le riprese del reboot, che vedrà in scena nuovi protagonisti. I fan ora sperano che questi volti e la trama possano essere all’altezza della storia che ha fatto sognare milioni di persone.