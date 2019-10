Blake Lively e Ryan Reynolds: è nato il terzo figlio, l’attrice ha partorito

Blake Lively e Ryan Reynolds sono diventati genitori per la terza volta! L’attrice ha partorito

Alla premiere di Pokémon: Detective Pikachu, che si è tenuta a Maggio, Blake Lively e Ryan Reynolds fecero una bellissima sorpresa: i due annunciarono di aspettare il terzo figlio. E come annunciato dalla rivista People il bimbo è nato alcune ore fa. I due celebri attori, dunque, sono diventati genitori per la terza volta! Al momento, nessuno dei due ha ne ha dato l’annuncio. Non è apparso ancora nessun post sui social con la lieta notizia ma, siamo certi, che a breve accadrà e potremo conoscere anche qualche informazione in più riguardante la creatura venuta al mondo. Ryan Reynolds e la star di Gossip Girl hanno altri due bambini: Inez, di due anni e mezzo, e James di 4 anni e mezzo. Insomma una bella famigliola!

Blake Lively e quel desiderio di avere una grande famiglia

Per Blake Lively allargare la famiglia è un sogno che si avvera. Durante un’intervista rilasciata, nel 2012, dichiarò di aver sempre desiderato una grande famiglia: “Mi piacerebbe avere 30 bambini, se solo potessi”. E Anche l’attore, marito della star, sembra essere dello stesso pensiero. Anche Reynolds appare sempre molto attento ai suoi figli e a sua moglie ed è con lei che vuole collaborare per il bene della sua famiglia. I due, del resto, appaiono sempre molto innamorati. Sui social poi fanno sorridere i post pieni di ironia che l’uno dedica all’altro. Blake e Ryan non perdono mai il sorriso e la voglia di portare allegria sia nella loro famiglia e sia in chi li segue. Per il bene dei loro bambini, per far sì che non gli manchi nulla, i due attori hanno scelto non lavorare mai contemporaneamente. In basso, le foto dell’annuncio a sorpresa.

Ryan Reynolds: “Io e mia moglie operiamo con un’unità”

A rivelarlo è stato lo stesso Reynolds, star di Deadpool: “Se per esempio Blake sta girando un film in Thailandia e io sto facendo un film a Vancouver rischiamo di non vederci mai. Noi due operiamo come un’unità e ciò ci va più che bene perché funziona alla grande”. E ora che il terzogenito è venuto al mondo questa coppia di bellissimi avrà ancor di più da fare! Auguroni!