Bitter Sweet, anticipazioni ultime puntate dal 6 al 13 settembre: la resa dei conti

Anticipazioni Bitter Sweet dal 6 al 13 settembre: Asuman tenta il suicidio

Le ultime puntate di Bitter Sweet si riveleranno ricchissime di colpi di scena e dalle anticipazioni sulla soap opera turca che leggerete ne capirete il motivo. Partiamo da Nazli e Ferit: i due andranno finalmente d’amore e d’accordo fino a quando Hakan non minaccerà Asuman di portare il famoso video alla polizia; il cattivo della soap darà una sola possibilità di salvezza alla sorella di Nazli, cioè quello di fare in modo che i due arrivino al divorzio. Cosa che Asuman non accetterà e che la spingerà a tentare il suicidio; sarà solo grazie a Deniz, che accorrerà sul palazzo in costruzione dove la ragazza stava per compiere il gesto disperato, se tutto andrà per il verso giusto. Almeno ad Asuman, s’intende.

Bitter Sweet, ultima settimana anticipazioni: il ricatto di Hakan dietro al divorzio di Nazli e Ferit

Il piano di Hakan infatti si rivelerà vincente e porterà Nazli ad allontanarsi da Ferit fino a chiedergli il divorzio senza dirgli nulla all’inizio. La ragazza cercherà di non arrendersi dinanzi alle minacce perquisendo assieme a Fatos la casa di Muzzafer, ma ciò non cambierà le sorti della coppia: Ferit e Nazli si presenteranno davanti al giudice per chiedere il divorzio tra l’incredulità delle persone a loro care. Il giudice però non firmerà la richiesta e imporrà alla coppia di fare terapia di coppia: solo alla fine di questo percorso, e sentito il giudizio della psicologa, i due innamorati potranno separarsi legalmente. Si tratta di una decisione che da una parte tutelerà l’amore della coppia e dall’altra manderà in fumo il piano di Hakan che ovviamente voleva che i due divorziassero per riottenere l’affido di Bulut. Ferit non si arrenderà mai dinanzi all’ambiguità dell’improvviso comportamento di Nazli e la sua tenacia, unita alle speranze del piccolo Bulut, convincerà la cuoca a riavvicinarglisi.

Puntate finali Bitter Sweet, le anticipazioni settimanali: Pelin scoperta, Asuman confessa tutto

Da questo punto in poi gli avvenimenti ci porteranno velocemente verso la fine di Bitter Sweet: Asuman deciderà di raccontare tutta la verità a Ferit e quest’ultimo, oltre a giurare vendetta nei confronti di Hakan, prometterà alla ragazza che non andrà in prigione; Asuman racconterà delle minacce anche a Deniz che ovviamente, innamorato di lei, non riuscirà più a giustificare in qualche modo il losco Onder. Prima che la situazione degeneri fino a questo punto Hakan non poteva contare più neanche sulla perfida Pelin che – come sapete – serviva per rafforzare il suo potere nella holding; a un certo punto della settimana infatti Nazli scoprirà del coinvolgimento della ragazza nei piani di Hakan, e Ferit, messone al corrente, deciderà di allontanarla e di non farla lavorare più assieme a lui. La perdita di Pelin prima e di Deniz dopo insomma creerà non pochi problemi all’antagonista indiscusso della soap.

Bitter Sweet, anticipazioni dal 6 al 13 settembre: il segreto della madre di Ferit e le minacce di Hakan

In tutto questo c’è ancora una verità che dovrà venire a galla, e cioè il rapporto tra i padri di Ferit e Hakan: in una discussione accesa con Leman Hakan le ricorderà che il proprio papà è morto per mano di suo marito, il padre di Ferit, dopo che quest’ultimo aveva scoperto del rapporto clandestino che lui stava avendo con lei; Hakan userà quest’arma per cercare d’impedire alla signora Leman di chiedere l’affido di Bulut ma alla fine servirà a ben poco questo ricatto perché tutti i suoi piani – come vi abbiamo spiegato poco fa – andranno a rotoli, e non servirà a nulla insomma difendersi dalla donna. Si scoprirà in effetti che Hakan è stato il responsabile della morte di Demir e Zeynep e proprio nell’ultima puntata si vedrà il cattivissimo cercare di uccidere Nazli con un colpo di pistola; fortunatamente interverrà Ferit che riuscirà a bloccarlo facendolo arrestare assieme a Demet e Bekir. Aslan verrà a sapere proprio da Hakan la verità su suo padre ma questo in realtà permetterà alla signora Leman di confessarsi al figlio e di riconciliarsi definitivamente.

La puntata finale di Bitter Sweet e gli altri amori della soap: tutte le anticipazioni

Tutte le relazioni arriveranno a una conclusione: durante una escape room Egin capirà di essere innamorata di Manami, Fatos chiederà a Tarik di sposarla, Deniz e Asuman potranno vivere serenamente la loro storia d’amore perché Alya tornerà a Istanbul con un nuovo fidanzato, Nazli infine annuncerà a Ferit di essere incinta. Tutto è bene quel che finisce bene, è proprio vero! Gli altri dettagli sul finale di Bitter Sweet li trovate in questo nostro approfondimento.