Bitter Sweet, anticipazioni dal 19 al 23 agosto: Demet scopre Hakan, è un assassino

Anticipazioni Bitter Sweet dal 19 al 23 agosto, l’incidente di Deniz e i dubbi su Nazli e Ferit

Tra il 19 e il 23 agosto Bitter Sweet sarà caratterizzato da una serie quasi interminabile di colpi di scena, a partire dal tentato suicidio di Deniz che dopo aver parlato con Nazli e Ferit sospetterà che il loro amore sia vero. Engin e Fatos si lasceranno e resteranno in buoni rapporti e Asuman si avvicinerà sempre più a Deniz dopo l’incidente; la ragazzina litigherà persino con Nazli e questo le permetterà di trasferirsi a casa del “fratello” di Ferit con lo spirito di un’adolescente innamorata. Tanti saranno i dubbi che nasceranno attorno ai due nuovi sposi, ed entrambi temeranno che a far scoprire tutto a Deniz sarà proprio Asuman dopo il trasferimento a casa sua. Alla fine Deniz verrà a conoscenza di tutto e lo confesserà ai due innamorati difendendo però Asuman: non è stata lei a svelargli il loro segreto.

Bitter Sweet anticipazioni settimanali: il processo per Bulut

Le puntate saranno incentrate proprio sul rapporto tra Asuman e Deniz che si avvicineranno sempre più sia prima sia dopo il processo per l’affidamento di Bulut. Il bimbo non ne può più di Demet e Hakan ma questi ultimi non possono liberarsene perché è il personaggio-chiave del loro successo in azienda. Gli antagonisti della soap opera turca cercheranno di convincere Asuman a parlare a loro favore al processo ma quest’ultima si prenderà gioco di loro e li ingannerà. Una discussione tra Ferit e Deniz proprio la mattina del processo rischierà inoltre di far saltare tutto per aria perché Deniz minaccerà Aslan di schierarsi dalla parte della sorella. E i colpi di scena non finiscono di certo qui.

Puntate settimanali Bitter Sweet: Demet scopre che Hakan ha ucciso suo fratello

Demet infatti scoprirà Hakan parlare con Bekir dell’uccisione del fratello e dopo una serie di indagini scoprirà che la morte dei genitori di Bulut dipende proprio da lui che alla fine ammetterà il suo vile gesto; la sorella di Deniz deciderà di lasciarlo ma Hakan la chiuderà dentro casa invitandola a riflettere bene sul suo comportamento. E se pensate che sia finita qui vi sbagliate di grosso perché Hakan da vero cattivo arriverà persino a mettere nei guai la moglie: la inviterà a sfogarsi sparando un colpo di pistola contro un bersaglio disegnato su una porta, lei lo farà e alla fine scoprirà che dietro c’era Tahir, l’investigatore assoldato da Ferit che Hakan era riuscito a corrompere. Hakan filmerà tutto e minaccerà Demet di diffondere il video qualora dovesse decidere di denunciarlo alla polizia. Sarà una settimana imperdibile: vi consigliamo di non perderla!