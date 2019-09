Bitter Sweet 2 si farà? Il destino della soap con Ferit Aslan e Nazli Piran

Seconda stagione Bitter Sweet, le speranze dei fan dopo la puntata finale

La puntata finale di Bitter Sweet è andata in onda oggi e ha riservato ai fan grandissime emozioni: Nazli ha confessato a Ferit di essere incinta, Fatoș ha chiesto a Tarik di sposarla, Deniz e Asuman possono vivere felici la loro storia d’amore, e Alya è tornata a Instanbul con un nuovo fidanzato; e queste sono solo alcune delle cose belle accadute, a cui va aggiunto senz’altro l’arresto di Hakan e del suo scagnozzo Bekir nonché quello di Demet, l’unica del team dei cattivissimi che forse avremmo voluto salva. Ma adesso i fan sono già proiettati verso il futuro: la seconda stagione è in programma oppure no? Bitter Sweet 2 si farà?

Bitter Sweet 2 si farà oppure no?

Vi ricordiamo che Bitter Sweet è una soap opera turca che è andata in onda qualche anno fa e che è stata portata su Canale 5 proprio perché il successo di Cherry Season è stato eclatante, soprattutto se pensate alla prima stagione; per capirne qualcosa di più quindi bisognerebbe aspettare delle risposte proprio dalla Turchia, dove però sembra non essere previsto un ritorno di Nazli e Ferit nel piccolo schermo: al momento dunque Bitter Sweet 2 non si farà perché non è stato prodotto nient’altro dopo la prima stagione. Ciò non vuol dire, chiaramente, che non potremo aspettarci qualcosa in futuro: la serie è andata bene, e magari qualcuno, vedendo anche il successo riscosso in Italia, potrebbe pensare di raccontare altro della nuova vita di Nazli e Ferit dopo la gravidanza.

Dove rivedremo Can Yaman, Ferit diventa Can Divit in Erkenci Kuş dopo Bitter Sweet

Se volete rivedere Can Yaman comunque non disperate: pare che l’attore sia stato intervistato nell’hotel in cui ha soggiornato a Napoli, e molto probabilmente lo vedremo anche a C’è posta per te (figuriamoci se Maria De Filippi si lascerà sfuggire un’opportunità simile…); non è da escludere inoltre, anzi per noi è sicuro, che Mediaset porti su Canale 5 per tutta la stagione estiva anche Erkenci Kuş, in cui Yaman interpreta i panni del misterioso Can Divit. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo!