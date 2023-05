Bisciglia: “Papà non ha più una gamba”. Toffanin non sapeva nulla

Confessione dolorosa di Filippo Bisciglia a Verissimo. Il conduttore romano, che a breve tornerà protagonista in tv alla guida di Temptation Island (il reality andrà in onda su Canale Cinque tra giugno e luglio), è stato ospite da Silvia Toffanin, rivelando, in lacrime, che il padre di recente ha dovuto affrontare un grave problema di salute. All’uomo è stata amputata una gamba. La padrona di casa del rotocalco di Mediaset è rimasta alquanto stupita dalla confidenza del collega in quanto non era stata messa al corrente di quel che Bisciglia avrebbe detto sul genitore.

Da quanto emerso, la Toffanin sapeva che il papà del presentatore aveva avuto un problema, ma non conosceva l’entità di siffatto problema e cosa di preciso fosse accaduto all’uomo. Per questo è rimasta totalmente spiazzata quando l’ospite ha raccontato cosa è successo al genitore. “A papà hanno tagliato una gamba”, ha spiegato piangendo Bisciglia, innescando lo stupore dell’intervistatrice.

“Oddio, non lo sapevo”, ha chiosato la Toffanin, basita per quanto udito. Filippo ha quindi proseguito, evidentemente toccato dalla situazione difficile vissuta dal suo caro: “Lui è della vecchia generazione, dice sempre “si si sto bene e invece…”. Come la vive? Ehh, così… Mia mamma però è fortissima, una roccia. C’è anche nonna a casa di 99 anni con mamma e papà”.

Filippo Bisciglia: “Un figlio con Pamela Camassa? Ora è tardi”

Dopo la confidenza sul babbo si è planati sul tema sentimentale. Da tre lustri Bisciglia condivide la vita con la compagna Pamela Camassa, attualmente impegnata a L’Isola dei Famosi. “Lei è bellissima, semplicissima”, ha rimarcato. Silvia Toffanin ha chiesto all’ospite se in quindici anni la relazione ha vissuto momenti di difficoltà. “Crisi? In 15 anni succede di tutto, ma alla fine sono qui a parlare di lei. Quindi è andato tutto bene”, ha sottolineato il timoniere di Temptation Island con un radioso sorriso. Le burrasche sono alle spalle.

La coppia non ha figli. La conduttrice di Verissimo ha esplorato anche questo tema. “Io papà? Mi chiedo se non sono troppo grande a 45 anni. Un figlio avrei dovuto farlo prima sinceramente, penso sarebbe stato meglio. Però vedremo”, ha concluso Bisciglia che non ha escluso categoricamente di mettere su famiglia con la fidanzata.