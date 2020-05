Filippo Bisciglia e Pamela Camassa che fine hanno fatto? Spuntano al mare

Come stanno Filippo Bisciglia e Pamela Camassa? La coppia sta benone. Entrambi reduci dall’esperienza ad Amici Celebrities, dove la modella ha trionfato svelando eccellenti doti ‘nascoste’ di canto e ballo, hanno passato assieme la quarantena e oggi sono rispuntati al mare, respirando un po’ di libertà e aria aperta. Nessuna regola violata da parte dei due, ma solo una passeggiata per farsi investire dalle brezza marine tanto agognate durante il lockdown. Nel frattempo Filippo è in attesa di capire che piega prenderà la nuova edizione di Temptation Island, programma dato in partenza tra qualche settimana (al momento non c’è un giorno preciso), anche se non si è ancora ben compreso come verrà strutturato visti tutti gli accorgimenti necessari per far fronte al covid-19.

Pamela e Filippo, crisi superata: pronti per un bebè? Parla la Camassa

Il periodo di forte crisi che ha investito la coppia nel 2018 è ormai acqua passata. La love story oggi procede spedita e anzi si mormora che forse è arrivato il momento di un bebè. A rivelarlo non sono state indiscrezioni di terzi, bensì la diretta interessata, Pamela: “Filippo mi ha convinta”, ha rivelato al magazine Nuovo. “Lui me lo chiede già da qualche anno – ha aggiunto -. Adora i bambini e sarebbe davvero un bravo papà. Fino a oggi sono stata io a non volerne, ma credo che adesso sia arrivato il momento giusto per fare un figlio”.

Bisciglia e Camassa: sì a un figlio ma piano con le nozze

Se Pamela ha aperto sulla possibilità di un figlio, ha chiuso sui fiori d’arancio. “Siamo tutti e due credenti, ma fino a oggi non ci abbiamo mai pensato. Stiamo bene anche così. Questo però non vuol dire che in futuro non andremo all’altare”, ha puntualizzato. Ricordiamo che la relazione con Bisciglia ha radici lontane. Tutto è iniziato 13 anni fa…