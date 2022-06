Bisciglia orfano di Temptation e via da Mediaset: dove lo vedremo, il gossip

Temptation Island non tornerà in onda. Quella che era un’indiscrezione fino a qualche mese fa, è diventata una certezza di recente. Nei palinsesti estivi di Canale Cinque, del programma non c’è traccia (al suo posto andranno in onda le repliche di Tu si que vales). Probabilmente non ce ne sarà nemmeno nei palinsesti autunnali, visto che il reality show dovrebbe essere stato definitivamente archiviato (non per una questione di ascolti ma di diritti tv). E Filippo Bisciglia? Cosa farà ora? Il conduttore romano è stato il volto simbolo, per anni, della trasmissione ed ora si è ritrovato con le mani in mano. A breve però potrebbe tornare al timone di un programma. E non sulle reti del Biscione.

Secondo quanto riferito dal magazine Nuovo Tv, Bisciglia, dopo i mesi estivi, potrebbe approdare sul canale Nove. Il settimanale non ha aggiunto altri dettagli sulla questione, ma ha assicurato che il presentatore sarebbe in trattativa con l’emittente. Dunque ci sarebbe la possibilità che l’ex timoniere di Temptation Island non sia più un volto di Mediaset. D’altra parte gli spazi sulle reti del Biscione sono limitati e il fatto che Bisciglia si stia guardando attorno, dopo che il reality delle tentazioni è stato fatto sparire dai palinsesti, è più che normale.

“Nel mio futuro continuo a vedere solo la tv”, aveva spiegato un po’ di tempo fa Bisciglia, ribadendo una volta di più di non voler lasciare l’ambiente del piccolo schermo. Resta da capire in quale show lo si potrebbe vedere in futuro. Il suo volto, dopo la partecipazione al Grande Fratello del 2006, è sempre stato associato a Temptation Island. Iniziare una nuova avventura e sganciarsi dal programma che lo ha consacrato e gli ha dato certezze professionali non sarà semplice.

Prima o poi, però, a tutti capita di dover uscire dalla propria confort zone e misurarsi con nuove sfide. Ora tocca a Bisciglia che, in tale contesto, può contare su un punto fermissimo, vale a dire la compagna Pamela Camassa. I due, dopo quasi 15 anni di relazione (non sono mancate delle crisi che però sono state superate brillantemente), hanno costruito un legame solido, alimentato da stima e supporto reciproco.