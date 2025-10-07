Bisciglia, il crac con Pamela Camassa e il ‘folle’ gossip con un’ex Temptation

Pochi giorni fa, a gran sorpresa, Filippo Bisciglia e Pamela Camassa hanno annunciato la rottura. La modella e il conduttore facevano coppia da 17 anni. Circa i motivi che li hanno portati a proseguire separatamente non hanno spiaccicato una parola. Hanno però entrambi assicurato che continuano a volersi bene, nonostante la relazione sia giunta su un binario morto. Nelle scorse ore, il timoniere di Temptation Island è finito al centro del gossip. C’è chi ha ipotizzato che potrebbe avere iniziato a frequentare Maria Concetta Schembri, protagonista assieme all’ex fidanzato Angelo Scarpata dell’ultima edizione del reality delle tentazioni. Cosa c’è di vero in tale voce? Praticamente nulla, ma qualcuno ha voluto ricamare dopo che la ragazza ha postato una foto su Instagram con Bisciglia.

Filippo Bisciglia, l’incontro con l’ex Temptation Island Maria Concetta Schembri

Di recente Bisciglia e Maria Concetta si sono visti, come testimoniato dalla stessa giovane che ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto in compagnia del conduttore. “Arriva lui… Bello, bello!”, ha scritto la ragazza, piazzando anche un cuoricino blu alla foto in cui la si vede intenta a scattarsi un selfie con Filippo. Tanto è bastato per far sì che alcuni utenti abbiano cominciato a ipotizzare che tra i due ci sia in corso una frequentazione sentimentale. E invece?

E invece pare che Bisciglia e Maria Concetta, trovandosi nello stesso luogo, si siano semplicemente incontrati da amici e abbiano scambiato quattro chiacchiere. Tutto qui. Chi sostiene altro è nel campo della fantasia e del gossip ‘folle’.

Bisciglia e Camassa, l’annuncio stringato della rottura

Il modo in cui Camassa e Bisciglia hanno reso noto di essersi lasciati ha lasciato molti fan stupiti. “È da un po’…dopo 17 anni io e Pamela abbiamo deciso di intraprendere strade diverse pur volendoci bene”, ha scritto il conduttore via social. Gli ha poi fatto eco Pamela: “Abbiamo aspettato un po’ prima di annunciarlo, ma dopo 17 anni intensi e pieni di vita insieme, io e Filippo abbiamo deciso di separare il nostro cammino pur volendoci davvero tanto bene”.

Dunque, la rottura non è freschissima. Null’altro si sa visto che entrambi, dopo aver fatto sapere di essersi detti addio, non hanno fornito alcun dettaglio circa le cause della separazione. D’altra parte, da sempre, sia Bisciglia sia Camassa sono molto riservati. Durante i 17 anni trascorsi fianco a fianco hanno infatti sempre mantenuto molta privacy sul loro rapporto, preferendo vivere la relazione lontano dal chiacchiericcio della cronaca rosa del Bel Paese.