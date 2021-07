Bisciglia e Pamela Camassa, come va la storia? Le rivelazioni di Manuela

Temptation Island mette a dura prova gli amori. Ne sa qualcosa Manuela Carriero che ha visto la sua relazione sciogliersi come neve al sole, rompendo con Stefano Sirena. Ora lei è al settimo cielo con Luciano Punzo, corteggiatore che l’ha fatta capitolare proprio nel programma, mentre Sirena si frequenta con la single Federica. Amore e relazioni sentimentali, si diceva. A proposito, come va la love story di Filippo Bisciglia, deus ex machina della trasmissione di Canale Cinque? Circa la situazione amorosa del conduttore si è pronunciata sempre la Carriero che ha raccontato come la storia di ‘Pippo’ e di Pamela Camassa (i due stanno assieme da più di dieci anni) stia procedendo…

Manuela, in un lungo post pubblicato su Instagram in cui ha ribadito tutte le sensazioni positive che sta sentendo con al fianco Luciano, ha anche speso delle parole per Bisciglia e, un po’ a sorpresa, pure sulla sua compagna. “Un abbraccio a Filippo Bisciglia e Pamela Camassa. Non ho potuto fare a meno di percepire l’ amore che c’è fra di loro”, ha scritto la Carriero sul social. Eh sì, perché in terra sarda, nonostante non si sia vista in video, c’era anche Pamela. E a quanto sembra con Bisciglia tutto va perfettamente. I tempi bui, quelli in cui la relazione con il conduttore romano scricchiolò (la stessa coppia ammise di aver attraversato un momento per nulla roseo), sono ormai lontani.

Manuela, oltre a ringraziare tutto lo staff dello show, comprese Maria De Filippi e il suo braccio destro Raffaella Mennoia, ha anche speso delle dichiarazioni al miele per Luciano parlando di “amore” come “magia” e sostenendo che delle “volte bisogna solo trovare il coraggio di lasciar andare quello non puoi cambiare anche se fa stare male”. Altrimenti detto, nessun rimpianto ad aver troncato con Stefano per tuffarsi tra le braccia di Punzo.

“Luciano – ha aggiunto – è un ragazzo straordinario, pieno di valori, educato, generoso, dall’ animo sensibile, si prende cura di me come nessuno ha fatto mai. Lui non è solo belle parole, è soprattutto fatti. Auguro a tutte voi di trovare un ragazzo come lui, perché esistono”. I due oggi fanno coppia a tutti gli effetti e sembrano più che affiatati. Non sono però mancate delle voci scettiche sulla piega che ha preso la vicenda.

Karina Cascella contro Luciano e Manuela

Non tutti sono convinti che la love story durerà a lungo. C’è chi come Karina Cascella, ex opinionista di Barbara d’Urso ed ex volto di Uomini e Donne, si è detta convinta che la relazione sia stata architettata soltanto per visibilità e che alla fine Manuela tornerà da Stefano. Chissà…