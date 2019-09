Bisciglia e De Filippi, secondo atto: la risposta alle polemiche dopo la lite

Amici Celebrities, Filippo Bisciglia e Maria De Filippi: la discussione inaspettata della seconda puntata

Inaspettatamente e contro ogni previsione la discussione tra Filippo Bisciglia e Maria De Filippi della seconda puntata di Amici Celebrities è stata piuttosto forte; in effetti le parole del conduttore di Temptation Island non sono state proprio leggerissime nei confronti della redazione – come la stessa Maria gli ha fatto notare dopo la visione del filmato in cui Bisciglia contestava alcune scelte – ma sfidiamo chiunque a sostenere che una reazione del genere l’avevate messa in conto. Che ci sia dietro qualcos’altro? Forse sì, forse no: di certo Maria era visibilmente irritata quando parlava con Filippo, e come lei anche qualche altro fan che infatti si è lamentato con Bisciglia.

Filippo Bisciglia dopo Amici Celebrities: le critiche dei fan

“Ieri sera – queste le parole di Luisa – sembravi il co-conduttore. Ad un certo punto parla Platinette e chiedi di sentire la Vanoni, tutto questo mentre la Vanoni stava per parlare, Maria ti risponde […] anche un po’ scocciata, poi fanno vedere il filmato di cosa pensavate della squadra avversaria, e continui a dire che due di loro sono pi…e, vai in sala registrazione e cominci a dire che tu ci capisci […] alla fine – conclude così la fan, piuttosto scocciata dall’atteggiamento di Filippo – a Maria dici ‘Grazie di tutto’ in maniera sarcastica… ma che pensavi che stavi a casa tua?”. Pare evidente insomma che il comportamento del conduttore di Temptation Island non sia piaciuto a un po’ di telespettatori, anche perché non è l’unico commento che Filippo ha ricevuto sul modo in cui si è comportato ieri.

Celebrities, Bisciglia risponde alle critiche: cosa succederà nelle prossime puntate?

La risposta di Filippo alla critica è stata breve e tutt’altro che conciliante: “Hai ragione”, ha risposto il concorrente di Amici Celebrities, per il quale questo week end sarà stato non proprio felice, visto che discutere con la De Filippi il sabato sera non è certo da tutti. Ci auguriamo comunque che le puntate proseguano senza ulteriori battibecchi, e magari con qualche chiarimento, perché in fondo lo stress e la competizione – che Filippo sente molto a quanto pare – possono giocare brutti scherzi a chiunque.