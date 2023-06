Bisciglia: “Con Pamela stesso problema di una coppia di Temptation”

Temptation Island ha fatto il suo ritorno sugli schermi di Canale 5 lo scorso lunedì, 26 aprile, riuscendo ad ottenere ascolti strepitosi dopo due anni di assenza. Al timone del reality, ancora una volta, è tornato Filippo Bisciglia. Il conduttore, per l’occasione, si è raccontato in un’intervista al settimanale Chi, sviscerando le dinamiche del programma, ma addentrandosi anche nella sua vita privata. Da ben 16 anni, infatti, è legato a Pamela Camassa, recentemente tornata in Italia dopo l’esperienza da naufraga a l’Isola dei Famosi. Per la prima volta dopo tanti anni, infatti, Pamela non è potuta stare al fianco di Filippo durante le registrazioni della trasmissione in Sardegna. Come ha vissuto Bisciglia questo cambiamento?

Pami, per scaramanzia, non veniva mai i primi cinque giorno, non c’era mai per il primo sbarco e il primo falò, è così da sempre. Poi, arrivava. Ora mi ha raggiunto per il mio compleanno, il 24 giugno. Ho compiuto 46 anni, accidenti.

Dal 2014 Filippo Bisciglia è al timone di Temptation Island e, nel corso di tutte queste edizioni, ha potuto vedere coppie di ogni tipo. Gli anni passano, ma le problematiche relazionali restano sempre le stesse: mancanza di comunicazione, tradimento, pochi punti d’incontro. Anche questa stagione ha come protagoniste le medesime caratteristiche: tra chi si è iscritto a siti d’incontro di nascosto a chi ha avuto una relazione parallela per un anno e mezzo. Inoltre, c’è anche una coppia nella quale Filippo si rivede particolarmente, ovvero quella formata da Vittoria e Daniele.

Vittoria e Daniele sono fidanzati da quattro anni e alla base dei loro problemi ci sono degli obiettivi diversi di vita. Lei, infatti, vorrebbe al più presto un figlio, mentre lui non si sente pronto dato che i due litigano in continuazione. Bisciglia ha ammesso di essersi trovato in una situazione simile con Pamela, soprattutto per quanto riguarda la scelta di diventare o meno genitori. Alla fine, il tempo è passato velocemente, anche se non è ancora detta l’ultima:

Ci sono passato pure io con Pami. Negli anni ci siamo detti: “Proviamo”, “No aspettiamo”, poi ancora “Proviamo”, alla fine passa il tempo. Oggi dico che forse avremmo dovuto farlo prima. Io oggi mi sarei immaginato con un ragazzino di dieci anni con cui giocare. Però se ne è parlato tanto, anche troppo, forse, di questo tema.

Filippo Bisciglia: “Pamela è la mia vincitrice dell’Isola dei Famosi”

Per diversi mesi, Pamela è stata in Honduras per partecipare all’Isola dei Famosi, riuscendo ad arrivare fino alla finale. Filippo ha confessato di aver sentito molto la mancanza della compagna in tutto questo tempo, specialmente nelle piccole cose che costituiscono la loro quotidianità da ben 16 anni. Durante questo periodo, il presentatore è stato quasi sempre a casa a vigilare la sua Pamela nei daytime dell’Isola o a guardare serie tv. Ad ogni modo, la vittoria alla fine non è andata a lei, bensì allo speaker radiofonico Marco Mazzoli. Ma, per Bisciglia, la vera vincitrice rimane comunque Pamela: