Bisciglia: “Camassa tradita? Parlo io, e Maria è un datore di lavoro”

Filippo Bisciglia, da parecchie estati, è il conduttore televisivo per eccellenza. Temptation Island, in onda su Canale Cinque, è l’unico programma in grado di scaldare il pubblico della tv generalista nei mesi caldi. Le sue espressioni sono da meme tanto che ci sono persino persone che lo fermano per strada per chiedergli di replicarle. Lui si rende disponibile: “Signora Elisabetta, c’è un video per lei”. Uno dei segreti del suo successo con il pubblico è che risulta empatico. E un motivo c’è: soffre davvero con e per i concorrenti.

“Sono stato male con e per loro. Quest’anno piango, non dico quando, ma non riuscivo a parlare”, ha confidato in una lunga intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano. A volte si vedono scene imbarazzanti e ci si domanda come è possibile che alcune coppie arrivino ad avere determinati atteggiamenti. Che spiegazione si dà Bisciglia? “Alcuni arrivano da un paesino di mille abitanti e si ritrovano in prima serata, in un villaggio abitato da 13 ragazzi o ragazze single. Tutti fantastici. E magari fino a quel giorno hanno avuto un solo rapporto, da quando sono adolescenti. Non capiscono più nulla? Zero! E la gente da casa giudica. Io capisco”.

Quando gli è stato chiesto che cosa avrebbe combinato lui se si fosse trovato nel gioco, ha ammesso che avrebbe fatto “disastri”. Da qualche giorno circola in rete una voce fastidiosa sul conduttore. C’è chi sostiene che abbia tradito la fidanzata storica Pamela Camassa. A Bisciglia non è stata fatta una domanda diretta sulla questione. Dalle sue parole sull’amore, però, si può leggere tra le righe una smentita netta sulla questione presunte corna: “Sempre stato fidanzato, bambacione. I miei amici combinavano, io le baciavo sotto le stelle. Questo era Filippo […] E se fossi un concorrente di Temptation e cadessi in tentazione, alzerei le mani davanti alla mia fidanzata: “Ho sbagliato, hai ragione””.

Temptation va forte e al momento è saldamente nelle sue mani. Ma se un giorno non dovesse più squillare il telefono per quel che riguarda la tv? Bisciglia ha spiegato di non avere un piano B. In realtà invece ce l’ha: “Mi sono sempre trovato bene nello sport, sono un maestro di padel; alle brutte mi butto lì”. Con Maria De Filippi ha un ottimo rapporto. Non è un mistero che sia un suo pupillo. Filippo, infatti, ha ribadito, come già fatto in passato, di volere molto bene a “Queen Mary” e che la ammira, cercando di osservala e studiarla il più possibile per provare a carpirne i segreti a livello professionale.

Spazio poi a una curiosità. “Maria è temuta? No, parla con tutti. Poi è sempre un datore di lavoro”. Insomma, la De Filippi è cordiale, disponibile, c’è sempre, ma è anche giusto avere ben in testa i ruoli. Il conduttore di Temptation ha anche speso parole al miele per il compianto Maurizio Costanzo, ricordando un pensiero lodevole che gli rivolse il giornalista. Cosa disse di preciso? “Una frase bellissima: “Filippo merita più spazio in tv: è un ragazzo talentuoso, educato e pacato nei modi”. Per me è oro”.

Sempre restando in tema di tv, Bisciglia è una persona che dosa e pondera molto i suoi impegni. “Devi stare attento agli errori, alle trappole”, ha spiegato. Quindi ha aggiunto: “Tipo non scendere a compromessi o partecipare a una trasmissione sbagliata. Meglio stare a casa”.