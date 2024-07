Filippo Bisciglia e la Camassa, rumor: lui la tradisce e lei sa tutto!

Sembra proprio che sotto l’occhio del ciclone stia finendo anche Filippo Bisciglia. Il noto conduttore di Temptation Island subisce l’indiscrezione di Alessandro Rosica. Nelle ultime storie Instagram dell’investigatore social compaiono dei riferimenti al rapporto tra Bisciglia e la compagna. Sembra infatti che Filippo non sia proprio uno “stinco di santo”. Nelle parole riportate da Rosica si fa riferimento ai comportamenti turbolenti di lui e pare anche che la compagna Pamela Camassa sappia tutto.

Giocando con le parole Rosica scrive: ” Tra qualche anno ce lo troviamo al falò di confronto insieme a Pamela.”. Con chiaro riferimento al programma condotto da Bisciglia. Poi aggiunge: ” Questo fa il panico tra Roma e Milano”. E riferendosi alla Camassa scrive: ” Lei sa tutto e non è una vittima come tutti immaginavano”. Anche se non argomenta con esattezza, Rosica fa intendere che Filippo Bisciglia possa aver tradito la compagna e che a lei, in qualche modo, stia bene tutto ciò. Effettivamente sarebbe alquanto ironico che il conduttore di un programma basato sui tradimenti venga “pizzicato” ad avere delle amanti.

La storia d’amore tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa tra alti e bassi

I due si sono innamorati nel lontano 2006. Filippo, ai tempi, aveva una relazione con Simona Salvemini e la lasciò proprio perché s’innamorò di Pamela. Da quel momento in poi la loro coppia ha superato momenti di crisi e sono sempre rimasti insieme. Nel 2019 intervistati insieme da Maurizio Costanzo rispondono di non essersi mai traditi se non con il pensiero. Poi Pamela aggiunge:” Abbiamo avuto momenti difficili. In così tanti anni è normale vivere alti e bassi“. Nello stesso periodo Bisciglia aveva rivelato al settimanale Chi di aver avuto una forte crisi con Pamela. Una crisi che li aveva portati a lasciarsi per un periodo. E’ evidente, però, che poi avessero superato il periodo buio e fossero tornati insieme.

Nel web sono sempre circolate notizie riguardo possibili tradimenti di Filippo. Notizie, però, che non hanno mai trovato fondamento. Anche perché lui è un personaggio molto amato dal pubblico che lo ha sempre identificato come il classico ” bravo ragazzo”. Le parole di Alessandro Rosica ci lasciano interdetti e un po’ fanno riflettere. Sì, perché se Pamela sa effettivamente tutto potrebbe anche voler dire che i due seguono la filosofia della “coppia aperta“. In fondo questo spiegherebbe anche la loro longevità che, diciamocelo, nel loro mondo è davvero un caso raro. Speriamo solamente che la profezia di Rosica non si avveri. Sì perché se Filippo dovesse trovarsi al falò come fidanzato sarebbe dura trovare un suo sostituto alla conduzione!