Biondo, il cantante si sfoga: “Spazio per me stesso”, lo strano messaggio

Lo sfogo di Biondo su Instagram

Biondo starà vivendo senza dubbio un periodo d’oro a livello lavorativo perché uscirà a breve il suo nuovo singolo Japan1ce che ha già mandato su di giri tutti i suoi sostenitori. Il fatto che il rapper dopo Amici di Maria De Filippi non sia finito nel dimenticatoio è sicuramente sorprendente perché a differenza dei ballerini i cantanti fanno molta più fatica a ritagliarsi un po’ di spazio nel mondo della musica. La carriera dell’ex allievo di Amici procede insomma abbastanza bene e, chissà, con un buon pezzo Biondo potrebbe anche decidere di presentarsi a Sanremo 2020. Ricordandosi di “ritagliare spazi per sé stesso”. Perché lo sottolineiamo? No, non siamo impazziti: facciamo solo riferimento a uno dei post che il cantante ha recentemente pubblicato tra le sue Instagram stories e che dopo la fine della relazione con Emma Muscat suona un po’ strano. Almeno per noi pettegoli.

Biondo, le parole ai fan: “Ritagliando spazio per me stesso”

Per la precisione, Biondo ha pubblicato una foto che non dà alcun indizio aggiuntivo (si vede semplicemente la sua gamba) commentandola con la già citata frase “Ritagliando spazio per me stesso”. Un post che quindi può voler dire tutto o niente: il cantante si stava semplicemente rilassando con i suoi affetti più cari, visto che tra le sue stories ha pubblicato anche una foto della mamma, oppure avrà voluto dire di essere intenzionato a mettere da parte gli impegni e qualsiasi altra cosa per pensare di più a sé stesso? Lasciamo a voi l’interpretazione del messaggio, anche se un po’ di tempo per sé Biondo potrebbe averlo cercato davvero, visto che tra il singolo e la fine della storia con Emma le sue giornate saranno state senz’altro movimentate.

Biondo ed Emma, la fine dell’amore dopo Amici di Maria De Filippi

Vi ricordiamo che Biondo ed Emma si sono conosciuti ad Amici, e che da lì è nata una bellissima storia d’amore che si era interrotta una prima volta solo temporaneamente per poi finire del tutto pochissimo tempo fa; i due comunque sono rimasti in buoni rapporti e non nutrono rancore l’uno nei confronti dell’altra, forse perché proiettati totalmente verso il futuro e la carriera. Non ci resta che aspettare il nuovo singolo Japan1ce che tanto si sta facendo desiderare e vedere come sarà.