Biondo e Ignazio Moser insieme, sorpresa in arrivo? Incontro e parole sospetti

Ignazio Moser e Biondo insieme, sorpresa in arrivo?

Come tutti sapete, o meglio come tutti i fan di Biondo sanno, la videoclip del nuovo pezzo uscirà a breve, e a dirlo è stato proprio l’ex di Emma Muscat parlando su Instagram con i suoi fan. In alcune recenti storie Biondo aveva detto che le riprese sarebbero iniziate proprio in questi giorni e cinque ore fa ha confermato tutto pubblicando una storia con un messaggio molto chiaro: “Videoclip otw“, dove otw sta per On The Way. Oggi abbiamo notato degli strani movimenti che vedono il rapper assieme a Ignazio Moser, e che ci hanno fatto sospettare che il fidanzato di Cecilia Rodriguez sarà presente in questo nuovo video. Nessun annuncio ufficiale però: solo tanti tanti indizi.

Ignazio Moser nella nuova videoclip di Biondo?

Ignazio infatti tra le sue storie ha postato prima dei video che lo vedono con il cantante in una specie di museo, e a noi non risulta che i due siano amici o che si frequentino; in secondo luogo Moser ha pubblicato uno scatto commentandolo con “On set”; come se non bastasse subito dopo lo si sente dire “Giornata di nuove esperienze” alla guida di una limousine e vestito in modo elegantissimo. Cosa bolle in pentola? Ignazio sarà davvero il protagonista della nuova videoclip di Biondo? Può essere come no; di certo sarebbe un attore molto gradito.

Biondo, le ultime news sul rapper di Amici

È bello che nonostante le ultime notizie negative sul suo conto Biondo continui a vivere a pieno la sua vita senza pensare al passato e costruendo la sua carriera: potrà piacere o non piacere come cantante ma è indubbio che stia facendo di tutto per imporsi a suo modo nel mondo della musica. Se poi lo fa con Ignazio Moser il successo non è garantito ma quasi. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo.