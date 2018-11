Biondo, la critica dell’ex allievo di Amici al programma: “Sono stato una vittima”

Biondo, intervista al cantante: la critica ad Amici e le parole su Emma Muscat

Biondo, all’anagrafe Simone Baldasseroni, è un rapper romano di 21 anni che ha raggiunto l’apice del successo durante e dopo la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Ad un anno di distanza dalla sua esperienza in TV, il giovane cantante è pronto a mettersi in gioco con un nuovo album tutto suo: Ego. Intervistato dal settimanale Oggi, nell’ultimo numero in edicola, Biondo ha tirato però in ballo la sua esperienza nel talent-show di Canale 5, avanzando una critica nei confronti della trasmissione. Durante la chiacchierata, inoltre, il rapper ha parlato anche del suo legame con Emma Muscat (conosciuta ad Amici).

Biondo contro Amici di Maria De Filippi: “Io vittima di una polemica anacronistica”

Chi ha avuto modo di seguire il percorso di Biondo ad Amici si ricorderà la polemica scoppiata all’interno del programma per il continuo ricorso del cantante all’auto-tune. Per questo motivo, su Oggi, quando è stato chiesto a Biondo di dire la sua sul programma il suo discorso è subito andato a finire su questo specifico argomento. Come si potrebbe migliorare Amici? “Forse accorciandolo” è stata la risposta di Biondo a questa domanda. “Quando andai io fui vittima di una polemica anacronistica” ha spiegato il rapper.

Biondo e Emma Muscat felici dopo Amici: dopo il talent la coppia resiste

Le voci sulla presunta crisi tra Biondo ed Emma Muscat sono giù state più volte smentite dai diretti interessati tramite foto e video postati insieme sui social. Del suo rapporto con la cantante, però, lui non ama parlare tanto pubblicamente. Il motivo? “Non mi piace che il gossip contamini la musica e una storia vera” ha affermato lui “La mia storia attuale con Emma mi ha fatto capire come quella con la mia precedente ragazza fosse una cosa finta”.