Biondo cambia look: addio ai capelli biondi, ecco il nuovo colore

Biondo di Amici tinge i capelli di blu: il nuovo look e la reazione delle fan

Biondo è uno dei concorrenti più amati dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi che continua a ricevere l’affetto dei fan anche al di fuori del talent show. Il trapper amato dalle teenager sarebbe, infatti, già pronto ad incidere un nuovo album dopo il successo ottenuto con Dejavu subito dopo Amici. Nuovo album che potrebbe mostrare un Biondo non più biondo! Ebbene sì, il trapper ha cambiato look. Il colore di capelli di Biondo era visto ormai come un marchio di fabbrica e, invece, il cantante ha deciso di tagliare i capelli e tingerli di un colore diverso. Quale? Blu! “I feel blue” ha scritto Biondo in un post su Instagram dove mostra alle sue fan il suo nuovo look. Le sostenitrici del trapper, tuttavia, l’hanno presa bene ma alcuni si chiedono se adesso cambierà anche il nome d’arte.

i feel blue A post shared by Rnb Wave (@biondofficial) on Aug 29, 2018 at 9:49am PDT

Biondo e Emma Muscat: l’amore tra i due cantanti prosegue a gonfie vele anche dopo Amici

Intanto, l’amore tra Biondo e la sua Emma Muscat prosegue. I due si sono conosciuti all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi e da lì è nata la loro storia d’amore. Anche dopo la fine talent show, i due continuano a dimostrarsi affetto e a stare insieme. Ultimamente Biondo ed Emma Muscat sono stati a Parigi. Qui hanno deliziato gli affezionati fan della coppia con foto romantiche e dolci dediche. Nessun dubbio, quindi, Biondo ed Emma Muscat sono innamoratissimi e la loro relazione prosegue a gonfie vele.

Biondo pensa già al futuro: i primi live e il nuovo album

Il trapper Biondo sembra non avere nessuna intenzione di riposarsi. Da poco è uscito il suo album Dejavu e lui già pensa al nuovo album. Intanto, Biondo continua a girare l’Italia con le sue esibizioni prima del suo tour.