Biografo Kate Middleton: “Perché è sparita, ecco cosa è successo”

Misteri, retroscena e pure tanta fantasia. La salute di Kate Middleton continua a far proliferare voci e indiscrezioni, alcune delle quali fantascientifiche. Come ad esempio quella che la vuole addirittura morta. In cotanto ciarlare una verità scolpita nella pietra. La principessa del Galles lo scorso gennaio ha subito un’operazione chirurgica complessa all’addome (qualcuno assicura che abbia dovuto sottoporsi all’ileostomia). Ora è in convalescenza e ci rimarrà per un lungo periodo. Sicuramente resterà lontana dalla vita pubblica fino a dopo Pasqua. Non è nemmeno detto che tornerà a mostrarsi a inizio aprile. Anzi sembra che dovrà riposarsi ancora per settimane.

Nelle scorse ore, a tracciare il quadro della situazione della moglie di William parlando con Talk Tv è stato Tom Bower, storico inglese e uno dei biografi reali più stimati, autore di diverse opere sulla Royal Family. Bower, nella sua lunga e prestigiosa carriera, ha saputo crearsi diversi contatti nei reali. Ecco perché quel che dice può essere ritenuto attendibile. “Da quello che so – ha rivelato lo scrittore -, l’intervento cui si è sottoposta Kate Middleton è stato serissimo. Non posso dire di cosa si tratti, ma la principessa è stata molto male”.

Un’operazione delicatissima quindi. Guai però a parlare di pericolo di decesso. “Non è questione di vita o di morte, Catherine guarirà”, ha spiegato sempre Bower, il quale ha poi aggiunto che la principessa del Galles avrà bisogno di molti più giorni di riposo rispetto a quanto si pensava inizialmente: “Avrà bisogno di molto tempo per ristabilirsi, molto più di quanto si era previsto inizialmente (per dopo Pasqua, ndr). Parlerei più di mesi, che di settimane. Ecco perché è scomparsa dalla scena pubblica”.

William e Kate: “Rattristati, non sono come Harry”

Un’altra voce prestigiosa ha parlato nelle scorse ore, quella di Roya Nikkah, massima esperta della Royal Family per il Sunday Times. La giornalista ha riferito di aver sentito degli amici di William e Kate i quali hanno confidato che la coppia è affranta dalle voci “crudeli” trapelate sul suo conto: “Sono rattristati dalle voci fuori controllo, loro non sono come Harry che controlla compulsivamente i social media: leggono le notifiche della Bbc e poco altro. Ma certe cose sono arrivate anche a loro”.

Nikkah ha inoltre assicurato che “a un certo punto Kate parlerà della sua malattia, in pubblico, e spiegherà tutto. Lei e William ora sono amareggiati, ma vogliono essere più aperti e trasparenti e lo faranno a tempo debito, quando si sentiranno pronti”.

La testimonianza

Sempre nelle scorse ore è emerso un altro retroscena, stavolta positivo e non drammatico. Un testimone ha riferito al The Sun di aver visto William e Kate al Windsor Farm Shop, uno dei loro negozi preferiti. Nell’emporio si possono acquistare prodotti agricoli. Trattasi d un negozio che sorge a poco più di un chilometro di distanza da Adelaide Cottage, a Windsor, vale a dire dove vive il futuro re con moglie e figli.

Secondo il racconto del testimone William e Kate erano da soli, senza prole. “Dopo tutte le voci che circolavano sono rimasto sbalordito nel vederli lì. Kate era fuori dal negozio a fare shopping con William e sembrava felice, era sorridente e stava bene. I bambini non erano con loro, ma il fatto che fosse andata a fare la spesa è un buon segno, significa che si sta riprendendo”, ha assicurato l’uomo al The Sun.