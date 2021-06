Bill Cosby dei Robinson scarcerato: annullata la sentenza di condanna

Il popolare attore americano Bill Cosby sarà scarcerato. Il protagonista della serie tv I Robinson stava scontando una pena in carcere con l’accusa di aggressione sessuale. Una sentenza ribaltata nelle ultime ore dalla Corte Suprema della Pennsylvania.

La notizia della scarcerazione di Bill Cosby è stata rilanciata da tutte le testate giornalistiche e i media internazionali. L’attore ha trascorso gli ultimi due anni in carcere. Ma la Corte Suprema, dopo un attento riesame del caso ha valutato con segno opposto.

La notizia ha lasciato basiti. Quali sono stati i motivi che hanno portato la Corte Suprema della Pennsylvania a formulare una decisione di scarcerazione per il comico? Secondo i giudici un accordo con un precedente pubblico ministero ostacolerebbe la richiesta di accusa fatta.

Cosby è stato accusato di aver drogato e poi molestato nel 2004 Andrea Costand, sua collaboratrice. La sentenza mette quindi un punto definitivo sulla vicenda. Ora il caso non è più riapribile. Fece molto scalpore il caso nel 2015, quando l’attore ricevette le prime accuse.

Certo non ci si sarebbe mai aspettato che l’uomo soprannominato ‘American’s dad‘ avesse potuto avere una condotta talmente tanto brutta e sconcertante. Sono stati in tutto due i processi che hanno visto Cosby sul banco degli imputati.

Il primo si è concluso con un nulla di fatto. Mentre il secondo, dopo una iniziale condanna da 3 ai 10 anni (che l’attore stava già scontando in carcere) anch’esso annullato. C’è tanto sgomento ed incredulità da parte della vittima e della sua famiglia.

Per una serie di accordi e circostanze insomma, legate squisitamente al tecnicismo giudiziario a stelle e strisce, per l’attore ore si sono aperte le porte del carcere. Cosa succederà ora? Sono in tanti a manifestare sui social sconcerto per una decisione di tal genere.

La notizia della scarcerazione di Cosby è arrivata anche in Italia, riempiendo tutte le prime pagine dei principali media e testate nazionali. L’attore, infatti, è molto amato e popolare nel nostro Paese.