Bill Cosby resta in carcere: l’attore dei Robinson è accusato di molestie

Nessuna libertà condizionale per Bill Cosby: l’attore protagonista dei Robinson resta in carcere. L’83enne sta scontando la pena in un carcere della Pennsylvania per aver drogato e violentato nel 2004 nella sua abitazione un’ex impiegata della Temple University.

Andrew Wyatt, il portavoce di Bill Cosby, ha pubblicamente dichiarato che né il suo assitito, né la sua famiglia, sono sorpresi della decisione. Il motivo? Cosby si è sempre proclamato innocente e continua a negare tutte le accuse contro di lui. Per Bill sono false e senza alcuna prova.

La star dei Robinson, serie cult degli anni Novanta, è in carcere dal 2018 e tra le condizioni per la libertà condizionale c’è appunto quella di partecipare ad un programma per chi ha commesso crimini di natura sessuale. Cosby è stato accusato anche da altre donne di molestie.

Nel dicembre 2019 Bill Cosby ha fatto appello alla sua condanna, ma è stato respinto dalla Corte Superiore della Pennsylvania. L’interprete di Cliff Robinson è stato costretto a rimanere in carcere anche per tutto il 2020 nonostante l’epidemia da Coronavirus e le sue precarie condizioni di salute.

Bill Cosby è malato ma resta in carcere

Bill Cosby è infatti affetto da cecità dovuta al glaucoma e da pressione alta. Problemi piuttosto seri che non sono però bastati per ottenere gli arresti domiciliari. Cosby è stato addirittura costretto per un periodo a vivere in una cella isolata ma adiacente all’infermeria.

Cosby è stato condannato da una giuria di sette uomini e cinque donne per tre imputazioni. Nonostante la sentenza Bill e il suo avvocato continuano a negare le accuse e hanno intenzione di farlo fino a quando la Corte Suprema di Stato non annullerà la condanna e gli concederà un nuovo processo.

Nel 2018 Bill Cosby ha subito un grave lutto: a causa di una malattia renale è morta la figlia 44enne Ensa. Nel 1997 Cosby ha perso l’unico figlio maschio, Ennis, ucciso a 27 anni durante un tentativo di rapina mentre in autostrada, nei dintorni di Los Angeles, stava cambiando la gomma della sua auto.

Bill Cosby è sposato dal 1964 con la produttrice televisiva Camille dalla quale ha avuto cinque figli.