Biglietti Oasis, anche i vip rimasti senza: lo sfogo sui social

E’ da giorni che sul web, in tv e sui giornali non si parla d’altro: la reunion degli Oasis. La band di Manchester capitanata dai fratelli Liam e Noel Gallagher ha difatti annunciato il suo ritorno ed una serie di concerti nel Regno Unito ed in Irlanda nel 2025. Ieri mattina sono state aperte le vendite sui circuiti online, ore ed ore di fila che per molti sono terminate con un nulla di fatto. Delle tantissime persone che hanno provato ad accaparrarsi il biglietto per una delle date, difatti, ci sono riuscite in una minima parte. Tra coloro che sono rimasti a mani vuote troviamo anche alcuni vip. Scopriamo chi sono e come hanno reagito all’idea di perdersi l’evento più importante del prossimo anno.

A distanza di 15 anni dal loro scioglimento gli Oasis sono finalmente tornati. Il 27 agosto, difatti, la band dei fratelli Gallagher ha annunciato il suo ritorno ed una serie di concerti nel Regno Unito ed in Irlanda. La domanda è stata così alta da aver portato all’aggiunta di altre tre date ancor prima della messa in vendita dei biglietti. Questa è iniziata ieri mattina alle 9 (orario inglese) e milioni di persone si sono collegate per provare ad acquistare un biglietto per uno degli eventi. Tra i tanti che hanno tentato, tuttavia, soltanto una piccola parte ci sono riusciti. Non solo fan della band sono rimasti delusi ma anche diversi vip che sognavano di assistere a quello che sarà l’evento del 2025. Tra questi troviamo la cantante Francesca Michielin, l’attore Luca Argentero e la comica Michela Giraud.

Quest’ultima si trovava in vacanza in Puglia con gli amici ma, nonostante ciò, si è collegata dalla mattina sui circuiti autorizzati per provare ad accaparrarsi un biglietto. Il tentativo, tuttavia, non è andato a buon fine come lei stessa ha rivelato in un post pubblicato su Instagram. La comica ha difatti dichiarato di non aver mai patito così tanto, neppure quando ha dovuto rifare la patente in seguito ad un furto! Anche per Argentero la situazione è stata la medesima. L’attore ha difatti documentato la sua attesa in fila tramite le storie di Instagram. Davanti a lui c’erano più di settantamila persone! Alla fine, dopo ore d’attesa, il sito è crashato e Luca non è riuscito ad aggiudicarsi un biglietto. Stessa sorte è toccata a Francesca Michielin, anche lei buttata fuori dal sito durante il tentativo d’acquisto. Alla fine ha rinunciato per andare dal parrucchiere!