Liam Gallagher, il dramma dopo lo scioglimento degli Oasis: “È lui lo str…o”, lo sfogo

Liam Gallagher dopo gli Oasis, le confessioni del cantante

La storica band degli Oasis si è sciolta il 29 agosto 2009 anche se in tanti avevano capito già da prima che qualcosa sarebbe successo, visto che non era la prima volta che Liam Gallagher e suo fratello Noel litigavano; quella però fu la goccia che fece traboccare il vaso perché con quella discussione il gruppo che ha segnato la storia del rock decretò la sua fine. Poi sappiamo tutti com’è andata: Liam ora è un solista affermato e purtroppo i rapporti col fratello non si sono mai ricuciti. “Alla fine – confessa Gallagher nell’intervista di oggi di Corriere.it – tutto si concluderà per il meglio. Forse – poi però aggiunge – non in questa vita”. Dalle parole di Liam pare che quel momento sia stato difficilissimo ma che ormai è passato sebbene abbia lasciato degli strascichi.

Perché gli Oasis si sono sciolti? Liam Gallagher contro il fratello

Proprio nel nuovo album Why me? Why not che uscirà il 20 settembre sembrano tanti i riferimenti di Liam al fratello Noel: “Molti – confessa Gallagher – dicono che parlano di Noel. Lui è una parte importante della mia vita, tanto quanto il mio altro fratello, mia madre, i miei figli, Debbie […] il Manchester City…”. Liam cerca di minimizzare all’inizio ma poi è nel prosieguo dell’intervista che si capisce quanto il carattere di Noel e il loro rapporto burrascoso abbia lasciato segni indelebili nella sua vita: “Sono ancora dispiaciuto – racconta –. Noel voleva fare il solista. Poteva dirlo. È orribile che mi abbia fatto passare per il colpevole. Solo adesso la gente inizia a capire che è lui lo str…, il disonesto. Sono contento della mia musica, ma avrei preferito che non ci separassimo”. Leggiamo tanta sofferenza nelle parole di Liam, e dalle sue dichiarazioni apprendiamo che il periodo che ha passato è stato tutt’altro che semplice. “Era depresso?”, gli è stato chiesto. “Direi di sì – ha risposto senza tanti giri di parole –. Però non c’era da lamentarsi troppo: stavo in una bella casa, avevo molti soldi. C’è chi vive di elemosina”.

La nuova vita di Liam Gallagher dopo la sofferenza

“Era Noel – queste le sue dichiarazioni a un certo punto dell’intervista – quello che si drogava e beveva. Tutto il casino è scoppiato perché pensava di meritare più attenzioni anche se è un omino […] Ha talento ma sbaglia a pensare che sia tutto incentrato su di lui”. Oggi comunque la vita di Liam ha preso la direzione giusta, e lui, protagonista di As It Was, documentario che racconta della sua storia dopo lo scioglimento degli Oasis, si dice sereno dell’affetto dei fan e del talento che gli viene riconosciuto: “Non è che – ha spiegato Gallagher – siccome la tua band si è sciolta, la gente smette di riconoscerti […] Anche se non allo stesso livello degli Oasis, penso che queste canzoni dureranno nel tempo”.