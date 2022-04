Big Show con Enrico Papi fa discutere: è polemica per quel dettaglio

La terza edizione di Big Show, programma condotto da Enrico Papi, ha debuttato stasera, 8 aprile 2022, su Canale 5. Il format è al momento al vaglio dei telespettatori che, come dimostrano i commenti su Twitter, sono praticamente divisi. Ecco cosa si dice sullo show e cosa sembra non aver convinto una buona parte del pubblico.

Big Show è il programma tv di genere varietà al cui timone, quest’anno, c’è Enrico Papi. Quest’ultimo, dopo l’esperienza a TV8 con Name That Tune – Indovina la Canzone e Guess My Age – Indovina l’Età, è tornato a Mediaset in prima serata. Il format, le cui prime due edizioni sono state condotte da Andrea Pucci e Katia Follesa, prevede il coinvolgimento di persone comuni.

Big Show, telespettatori insospettiti

In particolare, tra i “nip” che sono apparsi durante la puntata, c’è stata una ragazza che, secondo quanto spiegato dal presentatore, era ignara di stare per sbarcare sul palco dello show su cui era presente Gigi D’Alessio in qualità di ospite. La donna, a quanto pare, è una rider di una pizzeria e pensava di stare per consegnare delle pizze ad un convegno. Scesa dall’auto con le pizze in mano indossando la mascherina è stata però accolta da Papi che le ha fatto capire di essere stata “vittima” del programma.

La ragazza si è trovata quindi sul palco, dove il cantante napoletano le ha dedicato un medley. Un dettaglio, però, non è sfuggito al pubblico. La fattorina ha chiesto più volte a Papi se potesse togliere la mascherina. Il conduttore le ha dato subito risposta affermativa. Alcuni commenti su Twitter hanno fatto notare che però ciò fa pensare che si è trattato di un siparietto organizzato.

Se infatti la ragazza ha ricevuto autorizzazione di stare senza mascherina vuol dire che, secondo il protocollo Covid, ha fatto un tampone prima di sbarcare sul palco. Se così fosse, però, appare palese che questa fosse al corrente di ciò che sarebbe poi successo. Oppure, e ciò sarebbe ancora più grave, non sono state prese le dovute precauzioni contro il virus.

Il fatto che abbiano consentito l’accesso in studio a una ragazza a cui hanno tolto la mascherina, nonostante i protocolli, implica che in giornata sia stata tamponata. È evidente che lei fosse al corrente di quel che avrebbe fatto e che il programma sia organizzato. #BigShow — DeafeningDarkness (@buioassordante) April 8, 2022

In molti hanno espresso seri dubbi riguardo la veridicità del programma. Alcuni telespettatori non hanno creduto che la ragazza fosse davvero sorpresa:

C'è la sensazione che chi riceve la sorpresa non sia affatto sorpreso della sorpresa #BigShow — esaurito (@esaurito0o) April 8, 2022

La tipica reazione di chi sta lavorando e si ritrova improvvisamente in uno studio televisivo, davanti a mille persone, certo…#bigshow — Fabio Morasca (@FabioMorasca) April 8, 2022

Big Show con Enrico Papi, pubblico diviso

In generale il programma, molto commentato su Twitter, sta ricevendo pareri discordanti. Da una parte c’è chi tesse le lodi del presentatore, che molti dicono sia stato da sempre sottovalutato nonostante il suo talento, e dello show in quanto porta una ventata di freschezza.

Voglio papi al gf al posto di signorini. Subito. #bigshow — Isabella Ghezzi (@Bottthhhh) April 8, 2022

Enrico Papi è il presentatore più sottovalutato della storia della televisione. È bravo, simpatico, brillante. Su TV8 era sprecato. #BigShow — ???????????????????????????????????? (@sfavillotta) April 8, 2022

Dall’altro lato c’è chi lo giudica “cringe” e chi lo snobba perché crede sia finto e costruito.

Sarà, ma a me a #bigshow sembrano tutte comparse. Ti buttano giù una parete con 1000 persone e tu come se niente fosse? Dai, su. — Splash (@splash_blog) April 8, 2022