Big Show su Canale 5, come funziona il programma di Enrico Papi

Come funziona Big Show di Enrico Papi su Canale 5? A partire da venerdì 8 aprile 2022 il conduttore terrà compagnia al pubblico per qualche ora di spensieratezza, emozioni e divertimento. Il nuovo varietà della prima serata del venerdì targato Mediaset avrà come protagonisti la gente comune. Tutti possono essere protagonisti di Big Show per una sera e a sorpresa: nessuno di loro sa cosa sta per succedere, infatti. Lo show va in onda già in Gran Bretagna, dove ha avuto un buon successo. Gli spettatori con un talento particolare oppure un sogno nel cassetto possono vivere questa magia per una serata, tutto a loro insaputa.

D’un tratto, infatti, possono piombare le telecamere davanti ai protagonisti scelti dalla produzione. L’occasione viene creata con la complicità di amici e parenti, che per esempio potrebbero portare il fortunato fuori a cena oppure in giro per la città per una passeggiata. In realtà a Big Show le telecamere potrebbero arrivare anche durante una doccia, oppure mentre il protagonista della puntata sta dormendo. Tutto accade all’improvviso e a sorpresa, quando uno meno se lo aspetta. Ed è proprio l’effetto sorpresa uno dei punti di forza del programma di Enrico Papi, oltre alle emozioni.

Ma il meccanismo di Big Show non prevede solo che le telecamere raggiungano e sorprendano i protagonisti fuori dallo studio. Anche i presenti all’Auditorium del Massimo a Roma potrebbero ritrovarsi di colpo sul palco per esibirsi, magari insieme al loro idolo di sempre. Papi tornerà su Canale 5 per realizzare i sogni della gente comune, insomma, e grazie a lui non mancheranno i lati ironici e divertenti nel programma.

In studio, inoltre, ci sarà un’orchestra e un corpo di ballo, affidati alla direzione artistica di Luca Tommasini. Nel corso delle puntate di Big Show ci saranno sketch, ospiti, giochi, candid camera e collegamenti con l’esterno. Enrico Papi non sarà solo sul palco, ma accompagnato da un volto femminile, il cui nome non è ancora noto. E poi ancora ci saranno Cristina D’Avena e il comico Scintilla. Nella prima puntata ci saranno ospiti Gigi D’Alessio e Alex Britti.