Justin Bieber pronto a sposare Hailey: la Baldwin era una fan dei Jelena

Justin Bieber e Hailey presto sposi: la Baldwin era una grande fan dei Jelena

Justin Bieber è pronto a convolare a nozze con Hailey Baldwin. È stata la stessa popstar a condividere un lungo post su Instagram, dove rivela tutto l’amore che prova nei confronti della sua futura sposa. Quest’ultima non è stata da meno. Ma ecco che i cuori dei fan della coppia composta da Selena Gomez e Bieber sono stati improvvisamente infranti. Diversi sono stati, in questi anni, i gossip che parlavano di un loro presunto ritorno. Il pubblico avrebbe voluto vedere i due tornare finalmente a formare una coppia. Eppure pare proprio che le loro strade si siano inevitabilmente divise e i fan dovranno farsene una ragione. Il cuore di Justin è ormai di Hailey! In pochi, però, sanno che la Baldwin qualche anno fa era anche lei una fan dei Jelena. Il pubblico statunitense è riuscito a trovare dei Tweet, risalenti all’anno 2012, attraverso cui la modella faceva apprezzamenti nei confronti dei di Selena e Justin. In questo caso non stiamo proprio parlando di una fan come tante altre, visto che sarà lei a salire sull’altare a fianco a Bieber.

Hailey Baldwin e i continui apprezzamenti passati nei confronti della coppia composta da Justin Bieber e Selena Gomez

Hailey era una grande fan della coppia composta da Bieber e Selena Gomez. Ma si sarebbe mai aspettata di prendere il posto della cantante? La modella su Twiiter, circa sei anni fa, scriveva che insieme i due sono la rappresentazione perfetta di un sogno. Non solo, la Baldwin si dichiarava sicura dell’amore che univa Justin e Selena. Sono davvero tanti i Tweet condivisi da Hailey nel 2012 riguardanti i Jelena. Sembra strano leggerli, visto che ora sarà lei a diventare la moglie di Bieber. Tutti erano ormai convinti del fatto che la popstar fosse destinata a stare insieme a Selena. In particolare, i gossip erano aumentati con la fine della lunga storia d’amore tra la Gomez e The Weeknd.

Hailey Baldwin amava i Jelena, ma ora diventerà lei la moglie di Justin Bieber

Justin Bieber sposerà Hailey Baldwin. Le sue parole piene d’amore hanno colpito tutto il mondo. La vita della popstar gira intorno alla modella, che diventerà presto sua moglie. Anche lei si è lasciata andare a una dichiarazione d’amore importante per il suo futuro sposo. I fan dei Jelena dovranno farsene una ragione e chissà che magari Selena sia una degli invitati del matrimonio.