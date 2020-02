“Al momento della firma del contratto, la conduttrice Bianca Guaccero ha fatto saltare la trattativa per il passaggio a Tv8”. Lo spiffero di Chi e perché l’accordo è andato in fumo

Fermi tutti, saltato l’accordo che avrebbe dovuto portare Bianca Guaccero lontano dalla Rai, più precisamente a Tv8, alla guida di un programma mattutino che avrebbe sfidato Mattino 5 di Federica Panicucci. A dare notizia del ‘nulla di fatto’ tra la conduttrice in forza al servizio pubblico e il canale di Sky è stato il magazine Chi, che ha reso noto di un “colpo di scena” al momento della firma del contratto. Sempre secondo le informazioni raccolte dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, l’accordo non sarebbe andato a buon fine per un divario economico troppo ampio tra domanda e offerta.

“Il motivo? Questioni economiche che la Guaccero non ha accettato”

“Colpo di scena. Al momento della firma del contratto, la conduttrice Bianca Guaccero ha fatto saltare la trattativa per il passaggio a Tv8 che le avrebbe permesso di condurre un programma in onda al mattino per provare a fare concorrenza a ‘Mattino Cinque’. Il motivo? Questioni economiche che la Guaccero non ha accettato”. Questo lo spiffero divulgato da Chi sulla presentatrice e l’accordo a quanto pare sfumato. E ora? Che cosa farà Bianca? Innanzitutto si butterà a capofitto nelle nuove puntate di ‘Una storia da cantare’ oltre a portare a termine la stagione di ‘Detto Fatto’.

Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero tornano alla conduzione di ‘Una storia da cantare’: date e appuntamenti

Pochi giorni fa sono stati annunciati tre nuovi appuntamenti di ‘Una storia da cantare’, programma di Rai 1 che ha riscosso parecchio successo nei mesi scorsi. E alla guida dello show musicale, ci saranno ancora Enrico Ruggeri e Bianca. Dalla serie, squadra vincente non si cambia. Le date da segnarsi sul calendario sono il 15, il 22 e il 29 febbraio. Naturalmente l’appuntamento è sempre sulla rete ammiraglia della Rai.