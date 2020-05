Gaffe Bianca Guaccero, Tapiro di Striscia: reazione ed esilarante scivolone

Gaffe di Bianca Guaccero a Detto Fatto, arriva il Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia: reazione ed altro spassoso scivolone. Staffelli: “Allora lei ci ricade…”

“Guarda, ti aspettavo!”. Bianca Guaccero ha accolto così Valerio Staffelli, facendosi una risata. Lo storico inviato di Striscia la Notizia ha raggiunto la conduttrice di Detto Fatto per consegnarle il celebre Tapiro d’Oro. Motivo? Pochi giorni fa è stata protagonista di un’esilarante gaffe che è subito rimbalzata ovunque sul web. Cosa è accaduto? Bianca, poco prima del programma di Rai Due, è apparsa in tv, dando l’appuntamento ai telespettatori. Peccato che finito il messaggio promozionale pensava di non essere più in onda. E invece lo era: così si è captata una sua battuta ‘intima’, mentre stava parlando con alcune addette ai lavori dello show. “Dai, ragazze, ditemi come si fa ad igienizzare la… pass..ra”, l’esternazione ‘pepata’ e goliardica. Staffelli si è dunque precipitato da lei…

Valerio Staffelli e il Tapiro alla Guaccero: “Come si è sentita quando ha capito di aver detto quella cosa?”

“Lo sa che ci tengo molto all’igiene personale e quindi ho chiesto un parere”, ha scherzato la Guaccero, intercettata da Staffelli che ha incalzato: “Come si è sentita quando ha capito di aver detto quella cosa, ci dica la verità…”. “Devo dire – ha raccontato Bianca con il sorriso sulle labbra – che mi sono sentita un po’ sgamata, come diciamo noi. Perché comunque siamo un gruppo di lavoro che sta insieme 24 ore al giorno, tutti i giorni, da due anni. E andando a nero ero convinta che fossimo andati a nero appunto. E pensavo che non fossi stata ascoltata da tutta Italia, ma solo dalle mie amiche presenti.” Finita qui? No! La conduttrice si è resa protagonista di un’ulteriore gaffe, stavolta in presenza dell’inviato di Striscia.

Bianca Guaccero ‘scivola’ su un’altra gaffe innanzi a Steffelli

“Cercavo di tirar su un po’ l’animo visto anche il momento…”, ha continuato Bianca, aggiungendo: “E anche tutto il resto!”. Staffelli ha preso subito la palla al balzo, facendo notare che la Guaccero, involontariamente, ha creato un doppio senso. “E allora lei ci ricade…”, ha rimarcato Valerio. La Guaccero è scoppiata in una risata, capendo l’antifona. Altra gaffe, pazienza! Sarà il periodo.