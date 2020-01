Bianca Guaccero spaccata, scivolata in diretta: “Come Lisa Fusco”

La spaccata di Bianca Guaccero a Detto Fatto che… si è trasformata in una scivolata!

Bianca Guaccero dà sempre il meglio di sé durante la Superclassifica di Jonathan! Un momento esilarante, forse il più atteso da parte dei telespettatori di Detto Fatto, in cui – tra una perla di gossip e una battuta dalla grande risonanza – si divertono come dei pazzi. Anche oggi si sono dati molto da fare, soprattutto la Guaccero, che ha ballato sulle note di Rosso di Raffaella Carrà, dimostrando di avere delle doti da ballerina… peccato che abbia rischiato di farsi male come Lisa Fusco. Memorabile la sua spaccata mal riuscita.

Jonathan senza parole per la scivolata di Bianca Guaccero in diretta

A Detto Fatto, Bianca Guaccero si è davvero scatenata, sorprendendo persino Jonathan, che non l’aveva mai vista in quello stato! Si è voluta divertire e si è lasciata andare parecchio, tanto da decidere di fare una rischiosa spaccata che… non ha avuto il risultato sperato. Bianca è scivolata e immediatamente Jonathan ha commentato: “Ci rimanevi come Lisa Fusco! Salvate la Guaccero! Chiamate l’osteopata!”. Lei ha tentato di giustificarsi così: “Sapevo fare la spaccata fino all’anno scorso… non mi sto allenando molto in quest’ultimo periodo”.

Bianca Guaccero, secondo tentativo: è quello giusto?

Jonathan – che quest’oggi ha fatto una particolare confessione sul suo nome – è rimasto doppiamente sorpreso quando ha rivisto la Guaccero ballare sulle note di Rosso. La seconda volta è riuscita a fare la spaccata? Certo! E si è presa così la sua piccola rivincita. Nella diretta di oggi, si è lasciata andare anche a una rivelazione sulla sua collaborazione con un autore di canzoni famoso: “Non posso dire nessun nome. Da 15 anni che scrivo. Ma non esiste propriamente un brano mio”. Di chi si tratta?