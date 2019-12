Bianca Guaccero: “Basta!”, lo sfogo su Vanessa Incontrada e le critiche

Bianca Guaccero, a Detto Fatto si sfoga sulle critiche che pungono Vanessa Incontrada

A Detto Fatto, durante la puntata di oggi, Bianca Guaccero ha colto l’occasione per lanciare un messaggio a coloro che, specialmente sul web, si divertono a criticare le star. La conduttrice pugliese si è letteralmente schierata dalla parte di Vanessa Incontrada quando, durante la Super Classifica Jon, si è parlato di lei e degli insulti che, ahimé, spesso riceve sul suo aspetto fisico. La bellezza della showgirl dalle origini spagnole è disarmante, eppure c’è qualcuno che deve sempre storcere il naso. Vanessa è stata criticata per le sue forme, ritenute da qualcuno troppo burrose, e anche per le lentiggini che ha sul viso. Insomma, per la Incontrada non sembra esserci pace. Meno male che lei, che possiede un carattere allegro e una spiccata ironia, non perde mai il sorriso. Dimostrando così di possedere una gran forza.

Bianca Guaccero: “Guardate il talento e non fossilizzatevi sull’estetica!”

Ma si sa, le critiche possono fare davvero molto male. Quando Jonathan ha fatto il nome di Vanessa ed ha parlato degli insulti che vengono spesso smossi nei suoi confronti, Bianca Guaccero ha sbottato: “Ancora?!? Basta!”. E poco dopo ha aggiunto: “Ma sai perché la gente attacca, Jonathan? Perché invece di fossilizzarsi su queste cose estetiche dovrebbe cercare, invece, di guardare ben altro. Di guardare il talento, la capacità di dialettica e il mondo che ognuno si porta dentro! E invece siamo ancora qui a giudicare le persone dall’aspetto fisico! Siete demodè!”. Il pubblico l’ha ringraziata per le sue parole con tanto d’applauso. Del resto, come darle torto?!?

Vanessa Incontrada: l’Italia la ama e sogna di vederla a Sanremo 2020

Come anche Jonathan Kashanian ha dichiarato, Vanessa Incontrada è un’attrice e conduttrice di grande successo e non le importa proprio nulla delle critiche. Anzi, lei oltre ad avere quei quattro haters è anche amatissima! Non a caso gli italiani sognano di vederla alla conduzione di Sanremo 2020 accanto ad Amadeus! Chissà se questo desiderio verrà esaudito!